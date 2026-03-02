Ο Γιώργος Μαζωνάκης βγήκε με κόκκινα μαλλιά και τραγούδησε στα μπουζούκια, δείτε βίντεο
Ο Γιώργος Μαζωνάκης βγήκε με κόκκινα μαλλιά και τραγούδησε στα μπουζούκια, δείτε βίντεο
Η εκκεντρική εμφάνιση του τραγουδιστή μετά την περιπέτεια της υγείας του
Στο νυχτερινό κέντρο όπου πραγματοποιεί εμφανίσεις επέστρεψε και πάλι ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά την περιπέτεια υγείας του και βγήκε στη σκηνή με κόκκινα μαλλιά.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media ο τραγουδιστής φαίνεται πως έκανε μία προσωρινή αλλαγή στην εμφάνισή του, ερμηνεύοντας παράλληλα τα κομμάτια του με χαμόγελο.
Δείτε τα βίντεο
Πριν από μερικές ημέρες, κυκλοφόρησαν μερικά ακόμη βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσιάζεται με ένα ακόμη διαφορετικό look, φορώντας αυτή τη φορά ένα έντονο μαύρο μουστάκι.
Ο τραγουδιστής την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου εισήχθη στο νοσοκομείο καθώς είχε εμφανίσει συμπτώματα ίωσης, ωστόσο κατά τη διάρκεια του κλινικού ελέγχου διαπιστώθηκε πως είχε πέτρα στη χολή και έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα. Λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε η επέμβαση για την αφαίρεση χολής και αφού ανάρρωσε επέστρεψε το περασμένο Σαββατοκύριακο στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media ο τραγουδιστής φαίνεται πως έκανε μία προσωρινή αλλαγή στην εμφάνισή του, ερμηνεύοντας παράλληλα τα κομμάτια του με χαμόγελο.
Δείτε τα βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Πριν από μερικές ημέρες, κυκλοφόρησαν μερικά ακόμη βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσιάζεται με ένα ακόμη διαφορετικό look, φορώντας αυτή τη φορά ένα έντονο μαύρο μουστάκι.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο τραγουδιστής την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου εισήχθη στο νοσοκομείο καθώς είχε εμφανίσει συμπτώματα ίωσης, ωστόσο κατά τη διάρκεια του κλινικού ελέγχου διαπιστώθηκε πως είχε πέτρα στη χολή και έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα. Λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε η επέμβαση για την αφαίρεση χολής και αφού ανάρρωσε επέστρεψε το περασμένο Σαββατοκύριακο στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα