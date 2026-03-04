Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιδιαίτερο πάρτι με εκπλήξεις για τα γενέθλιά του

Κατερίνα Παναγοπούλου

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ο πιο εμβληματικός ερμηνευτής των τελευταίων χρόνων. Η αλήθεια δεν κρύβεται και η δική σου αλήθεια δεν κρύβεται ποτέ, γι’ αυτό θα συνεχίσεις να μας τραγουδάς και να είσαι διαμαντένιος, πλατινένιος, χρυσός και ο,τι άλλο θες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Αρσενάκος, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να ευχαριστεί τη δισκογραφική εταιρία και το κοινό.Ο Γιώργος Μαζωνάκης επεφύλαξε τη μεγαλύτερη έκπληξη, καθώς τραγούδησε live πλαισιωμένος από εννέα μουσικούς του. Μάλιστα, παρουσίασε πρώτη φορά το νέο του τραγούδι «Επιπτώσεις» ενθουσιάζοντας τους πάντες. Το «Επιπτώσεις», σε μουσική και στίχους του Μιχάλη Κουινέλη και παραγωγή του Κώστα Καλημέρη, κυκλοφορεί τώρα σε όλες τις streaming υπηρεσίες, ενώ σύντομα θα μεταφερθεί με music video στο YouTube.Οι καλεσμένοι, από τους χώρους της μουσικής, της υποκριτικής, των επιχειρήσεων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των ραδιοφώνων, απόλαυσαν γεύσεις από την asian κουζίνα και signature coctails εμπνευσμένα από τις επιτυχίες «Ανάσα», «Να Περνάς» και «Παιδί Της Νύχτας», ενώ η βραδιά «ντύθηκε» με κλασική μουσική και house - techno επιλογές.