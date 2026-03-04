Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιδιαίτερο πάρτι με εκπλήξεις για τα γενέθλιά του
Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιδιαίτερο πάρτι με εκπλήξεις για τα γενέθλιά του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έσβησε τα κεράκια σε μία εντυπωσιακή τούρτα με το λογότυπό του ακούγοντας και το «να ζήσεις Γιώργο» και το «happy birthday to you»

Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιδιαίτερο πάρτι με εκπλήξεις για τα γενέθλιά του
Φωτογραφίες/Βίντεο: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Panik Records γιόρτασαν το βράδυ της Τρίτης τα γενέθλιά του και ταυτόχρονα την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού «Επιπτώσεις» σ’ ένα ιδιαίτερο πάρτι γεμάτο εκπλήξεις.

Το ξεχωριστό event είχε total black αισθητική και dress code, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να «σπάει» το μαύρο και να εμφανίζεται στα κόκκινα, ένα concept - συμβολισμός για την ανατρεπτική και πάντα πρωτοπόρα καλλιτεχνική του υπόσταση και την προσωπικότητά του.

Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιδιαίτερο πάρτι με εκπλήξεις για τα γενέθλιά του
Γιώργος Αρσενάκος, Γιώργος Μαζωνάκης, Πάρης Κασιδόκωστας
Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιδιαίτερο πάρτι με εκπλήξεις για τα γενέθλιά του
Γιώργος Λεβέντης, Γιώργος Μαζωνάκης
Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιδιαίτερο πάρτι με εκπλήξεις για τα γενέθλιά του
Όλα στο κόκκινο από τον Μαζωνάκη


Ο τραγουδιστής έσβησε τα κεράκια σε μία εντυπωσιακή τούρτα με το λογότυπό του με τους παριστάμενους να του τραγουδούν και το «να ζήσεις Γιώργο» και το «happy birthday to you».


Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, του έκανε έκπληξη με μία ειδικά κατασκευασμένη πλακέτα από γυαλί για τις πλατινένιες και χρυσές πωλήσεις των πρόσφατων επιτυχιών «Ανάσα», «Να Περνάς» και «Παιδί Της Νύχτας».



«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ο πιο εμβληματικός ερμηνευτής των τελευταίων χρόνων. Η αλήθεια δεν κρύβεται και η δική σου αλήθεια δεν κρύβεται ποτέ, γι’ αυτό θα συνεχίσεις να μας τραγουδάς και να είσαι διαμαντένιος, πλατινένιος, χρυσός και ο,τι άλλο θες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Αρσενάκος, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να ευχαριστεί τη δισκογραφική εταιρία και το κοινό.

Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιδιαίτερο πάρτι με εκπλήξεις για τα γενέθλιά του
Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιδιαίτερο πάρτι με εκπλήξεις για τα γενέθλιά του


Ο Γιώργος Μαζωνάκης επεφύλαξε τη μεγαλύτερη έκπληξη, καθώς τραγούδησε live πλαισιωμένος από εννέα μουσικούς του. Μάλιστα, παρουσίασε πρώτη φορά το νέο του τραγούδι «Επιπτώσεις» ενθουσιάζοντας τους πάντες. Το «Επιπτώσεις», σε μουσική και στίχους του Μιχάλη Κουινέλη και παραγωγή του Κώστα Καλημέρη, κυκλοφορεί τώρα σε όλες τις streaming υπηρεσίες, ενώ σύντομα θα μεταφερθεί με music video στο YouTube.

Οι καλεσμένοι, από τους χώρους της μουσικής, της υποκριτικής, των επιχειρήσεων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των ραδιοφώνων, απόλαυσαν γεύσεις από την asian κουζίνα και signature coctails εμπνευσμένα από τις επιτυχίες «Ανάσα», «Να Περνάς» και «Παιδί Της Νύχτας», ενώ η βραδιά «ντύθηκε» με κλασική μουσική και house - techno επιλογές.

Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιδιαίτερο πάρτι με εκπλήξεις για τα γενέθλιά του
Κατερίνα Παναγοπούλου
Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιδιαίτερο πάρτι με εκπλήξεις για τα γενέθλιά του
Χριστίνα Πολίτη, Αλεξάνδρα Πασχαλίδου
Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιδιαίτερο πάρτι με εκπλήξεις για τα γενέθλιά του
Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιδιαίτερο πάρτι με εκπλήξεις για τα γενέθλιά του
Μιχάλης Τσαουσόπουλος
Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιδιαίτερο πάρτι με εκπλήξεις για τα γενέθλιά του
Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιδιαίτερο πάρτι με εκπλήξεις για τα γενέθλιά του
Αμαρυλλίς
