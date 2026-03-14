Λουκία Παπαδάκη: Το διαζύγιό μου ήταν μία φυσιολογική κατάληξη, είπαμε "αφού δεν είμαστε καλά μαζί, δεν υπάρχει λόγος βασανισμού"
Η ηθοποιός μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας μόνη της τον γιο της
Για το διαζύγιό της πριν τη γέννηση του γιου της μίλησε η Λουκία Παπαδάκη, εξηγώντας πως ήταν μία πολύ ομαλή και φυσιολογική κατάληξη, χωρίς εντάσεις.
Η ηθοποιός ανέφερε επίσης πως με τον τότε σύζυγό της αισθάνθηκαν πως δεν υπήρχε λόγος να βασανίζονται ενώ ένιωθαν πως δεν ήταν καλά μαζί. Μιλώντας στην εκπομπή «Ζω Καλά» το Σάββατο 14 Μαρτίου, επισήμανε ακόμη πως τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας μόνη της το παιδί της δεν ήθελε ποτέ να της περάσει στον γιο της.
Η Λουκία Παπαδάκη, αρχικά, δήλωσε για το διαζύγιό της: «Το διαζύγιο -θα ακουστεί περίεργο- ήταν μία φυσιολογική κατάληξη. Ήταν πάρα πολύ ειρηνική, ομαλή. Δεν υπήρχε κάτι, ούτε καβγάδες ούτε τίποτα. Δεν είχε καμία ένταση, καμία έξαρση. Ήταν αυτό που λέμε "δεν είμαστε καλά, δεν θα είμαστε σωστά μαζί, δεν υπάρχει κανένας λόγος βασανισμού ούτε δυστυχίας". Όταν δύο άνθρωποι φέρνουν μία καινούρια ζωή στον κόσμο, είναι ένας δεσμός άρρηκτος, κακά τα ψέματα. Μας ενώνει πάντα ένα παιδί».
Όταν ρωτήθηκε για τις δυσκολίες που πέρασε καθώς μεγάλωσε τον γιο της σε μία μονογονεϊκή οικογένεια, είπε: «Οι δυσκολίες είναι όλες δικές μου και πρέπει να προσέξω να παραμείνουν δικές μου και μόνο. Δεν μπορώ να τις μοιραστώ με το παιδί, γιατί δεν έχει καμία υποχρέωση να αποδεχτεί τίποτα στραβό. Όταν το παιδί είχε τις δικές του δυσκολίες και τις επικοινώνησε... το σύμπαν στους ώμους μου. Γιατί είναι αυτό που θες να πετάξεις το παιδί σου 7 φορές τη μέρα από το παράθυρο και ταυτοχρόνως πρέπει να χτίσεις έναν ολόκληρο κόσμο και να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα αγκάθια».
