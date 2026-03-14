Η Δούκισσα Νομικού απάντησε στις πιο συχνές αναζητήσεις στο ίντερνετ για εκείνη: «Συγγνώμη νούμερο ένα είναι η ηλικία μου;»
«Δεν ξέρουν ότι είμαι 25; Έλα Χριστέ και Παναγιά», είπε με χιούμορ το μοντέλο
Στις πιο συχνές αναζητήσεις για εκείνη απάντησε η Δούκισσα Νομικού, η οποία απόρησε μόλις είδε πως η νούμερα ένα ερώτηση είχε να κάνει με την ηλικία της.
Το μοντέλο σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram την Παρασκευή 13 Μαρτίου αναφέρθηκε στα κιλά και στο ύψος της, ενώ απάντησε και για τον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη.
Μόλις η Δούκισσα Νομικού έπιασε το κινητό της και είδε πως πρώτη στην αναζήτηση ήταν η ηλικία της, είπε με χιούμορ: «Συγγνώμη νούμερο ένα στην αναζήτηση είναι η ηλικία μου; Δεν ξέρουν ότι είμαι 25; Έλα Χριστέ και Παναγιά. Και μου το έλεγε η γιαγιά μου η Αλέκα όταν έκανα με τον Θέμο τότε που δεν με ένοιαζε, ήμουν μικρή, έλεγα 22 χρονών. Μου έλεγε "μην το λες". Το είπα…», ωστόσο στη συνέχεια πρόσθεσε: «Προσεχώς 40, γιατί δεν έχω και τέτοια κόμπλεξ».
Οι επόμενες αναζητήσεις είχαν να κάνουμε με την επιχείρησή της, ενώ η τέταρτη αφορούσε στο ύψος της, με το μοντέλο να αναφέρει πως είναι 1,74. Η πέμπτη αναζήτηση είχε να κάνει με τον σύζυγό της, με τη Δούκισσα Νομικού να λέει: «Ο σύζυγος Δημήτρης Θεοδωρίδης, της Ελένης και του Σάββα, ζώδιο Καρκίνος, πάρα πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ έξυπνος, έχει χιούμορ και έχουμε μαζί και δύο παιδιά».
Η έκτη αναζήτηση ήταν «Δούκισσα Νομικού νύφη», με το μοντέλο να εξηγεί πως την ημέρα του γάμου της δεν είχε βαφτεί ιδιαίτερα και πως ήταν πάρα πολύ ήρεμη και χαλαρή. Η τελευταία αφορούσε στα κιλά της, που όπως αποκάλυψε είναι 55 κιλά.
