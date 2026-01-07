Δούκισσα Νομικού: Το δικό μου φως βρίσκεται σε αυτή την αγκαλιά, γράφει για τα παιδιά της
Δούκισσα Νομικού Παιδιά

Το μοντέλο δημοσίευσε φωτογραφία με την κόρη και τον γιο της

Ιωάννα Μαρίνου
Μία φωτογραφία αγκαλιά με τα παιδιά της δημοσίευσε η Δούκισσα Νομικού στα social media, εκφράζοντας πως αποτελούν το φως στη ζωή της.

Το μοντέλο ανάρτησε την Τρίτη 6 Ιανουαρίου μια εικόνα με τον γιο και την κόρη της, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, και αφού ευχήθηκε στους διαδικτυακούς της φίλους για την ημέρα των Θεοφανίων, μοιράστηκε και δημόσια ορισμένα συναισθήματά της για τα παιδιά της.

Πιο αναλυτικά, η Δούκισσα Νομικού σημείωσε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Το δικό μου φως βρίσκεται σε αυτή την αγκαλιά. Εύχομαι η σημερινή ημέρα να φωτίσει τις καρδιές όλων όπως αυτή η αγκαλιά φωτίζει τη δική μου».

Δείτε την ανάρτησή της

