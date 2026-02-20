Η Δούκισσα Νομικού δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Παρίσι
GALA
Δούκισσα Νομικού Παρίσι

Η Δούκισσα Νομικού δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Παρίσι

Το μοντέλο μοιράστηκε και λήψεις από επαγγελματική φωτογράφιση που έκανε

Η Δούκισσα Νομικού δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Παρίσι
Ιωάννα Μαρίνου
19 ΣΧΟΛΙΑ
Αδημοσίευτες φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Παρίσι δημοσίευσε η Δούκισσα Νομικού.

Το μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, εικόνες από την απόδραση που έκανε στην «Πόλη του Φωτός». Σε μερικές από αυτές εμφανιζόταν να ποζάρει στον καθρέφτη σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, ενώ άλλες λήψεις ήταν από επαγγελματική φωτογράφιση που πραγματοποίησε εκεί.

«Αδημοσίευτες φωτογραφίες από το Παρίσι», έγραψε το μοντέλο στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Δούκισσα Νομικού δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Παρίσι
Η Δούκισσα Νομικού δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Παρίσι
Η Δούκισσα Νομικού δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Παρίσι
Η Δούκισσα Νομικού δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Παρίσι
Η Δούκισσα Νομικού δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Παρίσι
Η Δούκισσα Νομικού δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Παρίσι
Η Δούκισσα Νομικού δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Παρίσι
Η Δούκισσα Νομικού δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Παρίσι
Η Δούκισσα Νομικού δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Παρίσι
Η Δούκισσα Νομικού δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Παρίσι
Η Δούκισσα Νομικού δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Παρίσι
Ιωάννα Μαρίνου
19 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης