Η Δούκισσα Νομικού δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Παρίσι
Η Δούκισσα Νομικού δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Παρίσι
Το μοντέλο μοιράστηκε και λήψεις από επαγγελματική φωτογράφιση που έκανε
Αδημοσίευτες φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Παρίσι δημοσίευσε η Δούκισσα Νομικού.
Το μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, εικόνες από την απόδραση που έκανε στην «Πόλη του Φωτός». Σε μερικές από αυτές εμφανιζόταν να ποζάρει στον καθρέφτη σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, ενώ άλλες λήψεις ήταν από επαγγελματική φωτογράφιση που πραγματοποίησε εκεί.
«Αδημοσίευτες φωτογραφίες από το Παρίσι», έγραψε το μοντέλο στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Το μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, εικόνες από την απόδραση που έκανε στην «Πόλη του Φωτός». Σε μερικές από αυτές εμφανιζόταν να ποζάρει στον καθρέφτη σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, ενώ άλλες λήψεις ήταν από επαγγελματική φωτογράφιση που πραγματοποίησε εκεί.
«Αδημοσίευτες φωτογραφίες από το Παρίσι», έγραψε το μοντέλο στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα