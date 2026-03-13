Ο Εντ Σίραν θυμήθηκε τη στιγμή που έμαθε για τη διάγνωση της συζύγου του με καρκίνο: Ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου
Τη στιγμή που ενημερώθηκε για τη διάγνωση της συζύγου του με καρκίνο θυμήθηκε ο Εντ Σίραν, τονίζοντας πως ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής του.
Οι γιατροί εντόπισαν έναν όγκο στο χέρι της Τσέρι τον Φεβρουάριο του 2022, όταν εκείνη ήταν έξι μηνών έγκυος στο δεύτερο παιδί τους, την κόρη τους Τζούπιτερ. Την ίδια εβδομάδα που η Τσέρι έμαθε ότι είχε καρκίνο, οι δύο στενοί φίλοι του τραγουδιστή πέθαναν ξαφνικά, ενώ ξεκίνησε και η δικαστική υπόθεση για το τραγούδι του Shape Of You, στην οποία ο Σίραν κατηγορήθηκε για λογοκλοπή — μια υπόθεση που τελικά κέρδισε.
Αφού το ζευγάρι καλωσόρισε στον κόσμο την κόρη τους, εκείνη υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου. Δίνοντας μια ενημέρωση για την υγεία της συζύγου του, ο Σίραν είπε στο podcast Friends Keep Secrets: «Την ημέρα που με πήρε τηλέφωνο η Τσέρι και μου είπε ότι είχε καρκίνο, ήταν πιθανότατα μία από τις χειρότερες μέρες».
Συνεχίζοντας, διευκρίνισε πως πλέον είναι καλά, έχοντας ξεπεράσει τον κίνδυνο: «Ήταν μάλλον η χειρότερη εβδομάδα, γιατί ο Τζαμάλ πέθανε εκείνη την εβδομάδα και αμέσως μετά μπήκαμε στη δικαστική υπόθεση. Και μετά πέθανε και ο Σέιν. Είναι καλά, δηλαδή έκανε την επέμβαση. Ήταν έγκυος εκείνη την περίοδο, γι’ αυτό ήταν δύσκολο. Έκανε την επέμβαση για να αφαιρέσει τον όγκο αφού γέννησε το δεύτερο παιδί μας. Ευτυχώς, χτύπα ξύλο, είναι εντελώς καλά».
Όπως ανέφερε ο τραγουδιστής, όταν η σύζυγός της αναζήτησε για πρώτη φορά ιατρική βοήθεια, ένας γιατρός της είπε αρχικά ότι «η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή» και ότι είχε καρκίνο. Εκείνη τηλεφώνησε αμέσως στον Σίραν και του είπε να ακυρώσει όλα τα σχέδιά του, ενώ οι δυο τους περίμεναν με αγωνία έναν ολόκληρο μήνα για την πλήρη ιατρική έκθεση.
Ωστόσο, τότε ενημερώθηκαν ότι δεν υπήρχε θεραπευτικό πλάνο που να μπορεί να εφαρμοστεί όσο η Τσέρι ήταν έγκυος. Μετά από μια αλλεπάλληλες εξετάσεις το ζευγάρι έμαθε ότι η κατάσταση ήταν λιγότερο σοβαρή από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί και ότι η χειρουργική επέμβαση μπορούσε να πραγματοποιηθεί μετά τη γέννηση της κόρης τους.
Ed Sheeran reveals wife Cherry Seaborn is 'on the other side' of cancer journey as he talks about her having operation to remove tumor after she'd given birth to second child — Daily Mail Celebrity, March 13, 2026
