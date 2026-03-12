Λίλι Κόλινς: Οι βόλτες της στα Πετράλωνα, αυτό είναι το βίντεο από τα γυρίσματα στην Αθήνα για διαφημιστική καμπάνια
Η ηθοποιός είχε βρεθεί στην Ελλάδα πριν από μερικούς μήνες για επαγγελματικούς λόγους
Στα Πετράλωνα βρέθηκε να περιφέρεται η Λίλι Κόλινς για τις ανάγκες γυρισμάτων. Τον περασμένο Νοέμβριο είχε γίνει γνωστό πως η πρωταγωνίστρια του Emily in Paris ταξίδεψε στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα λόγω της συμμετοχής της σε διαφημιστική καμπάνια γερμανικής εταιρείας ρούχων, με το βίντεο να δίνεται πλέον στη δημοσιότητα.
Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν η διάσημη ηθοποιός φαίνεται να αναζητά ένα άδειο τραπέζι μέσα σε μία καφετέρια χωρίς επιτυχία για να καταλήξει τελικά να απολαύσει το ποτό της μαζί με την παρέα της στον δρόμο.
