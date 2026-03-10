Η τηλεόραση... αντεπιτίθεται: Eurovision, Μουντιάλ, Ρουβάς, Μπέζος, Ντενίση και Μακρυπούλια έρχονται στη μικρή μας οθόνη



Eurovision και Μουντιάλ 2026: Τα κορυφαία τηλεοπτικά ραντεβού έρχονται στην ΕΡΤ

«Το Moments φωτίζει τις πιο προσωπικές μνήμες και τις βαθιά καθοριστικές στιγμές των καλεσμένων του. Με ρομαντισμό και τη σκανδαλιά ενός παιδιού, ξαναδίνει ζωή σε εμπειριες που τους διαμόρφωσαν. Ζω το Moments σαν μια νέα διαδρομή. Ένα ταξίδι που ξεδιπλώνεται βήμα βήμα, που το εξερευνώ, το απολαμβάνω και αφήνομαι στις αφηγήσεις του. Κάθε συνάντηση κι ένα μάθημα, κάθε ιστορία κι ένας καθρέφτης».





Αυτό το μενού τα έχει όλα. Εχει ποδόσφαιρο, έχει Eurovision, έχει λαμπερά σόου και νέα σίριαλ που προσδοκούν να ψυχαγωγήσουν, έχει νέα ντοκιμαντέρ και πρόσωπα που επιστρέφουν στην τηλεόραση μετά από χρόνια.Η τηλεοπτική μηχανή δεν σταματά την παραγωγή, δεν αποθαρρύνεται από την μείωση των διαφημιστικών εσόδων και τς μονοψήφιες επιδόσεις και επενδύει σε νέα προγράμματα, μήπως και... αλλάξει το σκορ. Η ΕΡΤ από την άλλη, εξαργυρώνει την επένδυση και την δυναμική της από μεγάλες διοργανώσεις στον χώρο του αθλητισμού και του θεάματος και, κάπως έτσι, ο ανταγωνισμός αντί να κατεβάζει ταχύτητα, ανεβάζει στροφές.Η ΕΡΤ ετοιμάζεται για δύο από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα της επόμενης περιόδου, ενισχύοντας δυναμικά το πρόγραμμά της με μεταδόσεις που παραδοσιακά συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον μεγάλου μέρους του τηλεοπτικού κοινού. Πρόκειται για τη Eurovision 2026, ένα από τα σταθερά «δυνατά χαρτιά» της ΕΡΤ, καθώς και για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2026, που φέτος επιστρέφει στη δημόσια τηλεόραση.Η αρχή γίνεται με την Eurovision. Στις 12, 14 και 16 Μαΐου, στις 22:00, η ΕΡΤ1 θα μεταδώσει ζωντανά και αποκλειστικά από τη Βιέννη της Αυστρίας τον Α’ και Β’ ημιτελικό καθώς και τον μεγάλο τελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού, σε τρεις πολυαναμενόμενες τηλεοπτικές βραδιές. Τόσο η εκρηκτική ελληνική συμμετοχή του Akyla με το «Ferto» –που έχει ήδη συγκεντρώσει τα βλέμματα διεθνώς– όσο και ο επετειακός, εορταστικός χαρακτήρας που θα δώσει η διοργανώτρια χώρα στις βραδιές για τα 70 χρόνια του θεσμού, αναμένεται να κορυφώσουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, σε ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά γεγονότα της χρονιάς.Παράλληλα με την ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ1, και οι τρεις βραδιές της Eurovision 2026 θα μεταδοθούν με υπηρεσίες προσβασιμότητας στο ERTFLIX –με υποτιτλισμό στα ελληνικά σε όλα τα διαγωνιζόμενα τραγούδια αλλά και απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα στο σύνολο των σόου– ενώ ειδικά για φέτος, η ΕΡΤ1 ετοιμάζει τρεις pre-show εκπομπές λίγο πριν τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό (12, 14 και 16 Μαΐου, στις 21:00), διαθέσιμες και μέσω ERTFLIX. Μέχρι τότε, η εκπομπή «EurovisionGR» με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο θα συνεχίζει κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 17:00 στην ΕΡΤ1.Λίγους μήνες αργότερα, από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026, η δημόσια τηλεόραση θα βρεθεί στο επίκεντρο του αθλητικού ενδιαφέροντος, καθώς εξασφάλισε για την Ελλάδα τα πλήρη και αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου FIFA 2026. Το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά και στο Μεξικό επιστρέφει στην ΕΡΤ, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στους Έλληνες φιλάθλους να παρακολουθήσουν ζωντανά και αποκλειστικά και τους 104 αγώνες, από τις πρώτες φάσεις μέχρι και τον μεγάλο τελικό, μέσα από μια ολοκληρωμένη τηλεοπτική κάλυψη. Το Μουντιάλ 2026 θα «παίζει» στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, με το πρόγραμμα να εμπλουτίζεται με ειδικές pre και post game εκπομπές, αναλύσεις, ρεπορτάζ και αφιερώματα, ενώ για τις ανάγκες της απευθείας κάλυψης όλων των αγώνων το «γήπεδο» μετάδοσης θα απλωθεί και στην ΕΡΤ1 και το ERTFLIX.Παράλληλα, στο επερχόμενο πρόγραμμα της ΕΡΤ ξεχωρίζουν και κάποιες νέες τηλεοπτικές παραγωγές. Ανάμεσά τους βρίσκεται το νέο δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», παραγωγής ΕΡΤ. Σε σενάριο και εκτενή ιστορική έρευνα της Μιμής Ντενίση, τα δύο επεισόδια του docudrama έρχονται να φωτίσουν μία λιγότερο γνωστή πτυχή της ιστορίας γύρω από τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Όπως αποκαλύπτει και ο τίτλος, το ντοκιμαντέρ στηρίζεται στις ιδιωτικές επιστολές της συζύγου του Έλγιν και περιγράφει με λεπτομέρειες τον τρόπο με τον οποίο έγινε η απογύμνωση του Παρθενώνα και η αρπαγή των γλυπτών του από τον λόρδο και τους συνεργάτες του. Η «Γυναίκα πίσω από τον Έλγιν» θα μεταδοθεί τον Απρίλιο / στις αρχές Μαΐου στην ΕΡΤ1, με τη Μιμή Ντενίση σε ρόλο-έκπληξη και τους Λευτέρη Ζαμπετάκη, Μαρία Εγγλεζακη, Μιχάλη Μαρίνο, Δημήτρη Κουρούμπαλη, Nathan Thomas, Duncan Skinner και Μανώλη Γεραπετρίτη στους βασικούς ρόλους. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Κατερίνα Ευαγγελάκου, ενώ ιστορικός σύμβουλος του ντοκιμαντέρ είναι ο αρχαιολόγος και διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης, Νίκος Σταμπολίδης.Ο ΑΝΤ1 κάνει ανοιξιάτικη αντεπίθεση με τρεις ενδιαφέρουσες πρεμιέρες. Το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21:00, το “Μοments” ένα σόου που ανεβάζει στη σκηνή με ανθρώπινο τρόπο τη ζωή αγαπημένων προσώπων μέσα από στιγμές που τους καθόρισαν, κάνει πρεμιέρα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, σε ρόλο οικοδέσποινας, οδηγεί το συναίσθημα και συνδέει τις αφηγήσεις, αποκαλύπτοντας τον άνθρωπο πίσω από την εικόνα. Όπως αναφέρει η ίδια: