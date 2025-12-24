Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Οι αλλαγές που έρχονται στην τηλεόραση: Η πολυαναμενόμενη «Μεγάλη Χίμαιρα», τα ντοκιμαντέρ και η επόμενη μέρα στα ιδιωτικά κανάλια
Ενα τρίμηνο που μόνο ήρεμο δεν χαρακτηρίζεται είναι αυτό που ολοκληρώνεται οσονούπω στην τηλεοπτική σεζόν, η οποία ανασυντάσσεται και προχωρά σε διορθωτικές κινήσεις
Με επιδόσεις που περισσότερο παρέπεμπαν σε συνθήκη παρτίδας τάβλι, καθώς το… ασόδυο φέτος φορέθηκε και φοριέται πολύ σε τηλεθέαση, η τηλεοπτική σεζόν δοκιμάζει τις αντοχές της στα ιστορικά χαμηλά και στις εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Αυτόν που θέλει την τηλεόραση να έχει φύγει από τον κόσμο κι όχι τον κόσμο από την τηλεόραση. Ο,τι και να λένε οι παρουσιαστές προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τις χαμηλές πτήσεις, πλέον δεν πείθει, καθώς η επέλαση της σειράς «Το Σόι σου», για παράδειγμα, απέδειξε πως ξαφνικά ο τηλεοπτικός πληθυσμός μπορεί να μετακινείται και να διανύει μεγάλες αποστάσεις, φτάνει να πιστέψει πως ο προορισμός θα δικαιώσει τις προσδοκίες του.
«Η μεγάλη χίμαιρα»
Ενα από τα σημαντικότερα και πιο αγαπημένα έργα της ελληνικής λογοτεχνίας μεταφέρεται για πρώτη φορά στη μικρή οθόνη από την ΕΡΤ σε μια διεθνή συμπαραγωγή κορυφαίων προδιαγραφών. «Η μεγάλη χίμαιρα», το αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, που σημάδεψε γενιές αναγνωστών, θα ζωντανέψει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στην ΕΡΤ1 και στο Ertflix μέσα από μια φιλόδοξη τηλεοπτική μεταφορά έξι επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη. Με φόντο τη δεκαετία του 1930, σε μια Ελλάδα που αλλάζει ραγδαία, ξεδιπλώνεται η ιστορία της Μαρίνας, μιας γυναίκας τολμηρής και ακαταμάχητης, ξένης σ’ έναν τόπο που δεν την αποδέχεται, αλλά και ξένης στον ίδιο της τον εαυτό. Πρόκειται για ένα έργο που, μέσα από μια βαθιά προσωπική διαδρομή, φωτίζει ζητήματα γυναικείας ταυτότητας, επιθυμίας και κοινωνικής καταπίεσης, με τρόπο τολμηρό και σύγχρονο.
Η σειρά διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ, με τους Fotini Peluso, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Δημήτρη Κίτσο, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Γιάννο Περλέγκα, Καίτη Μανωλιδάκη, Δημήτρη Τάρλοου, Βάσω Ιατροπούλου, Κονδυλία Κωνσταντελάκη, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Γιώργο Μιχαλάκη, Νικόλα Χανακούλα, Γιώργο Φριντζήλα, Νικόλα Παπαγιάννη, Γιάννη Νταλιάνη, Χριστίνα Κυπραίου, Λεωνίδα Χρυσομάλλη, Ελισσαίο Βλάχο και άλλους σημαντικούς ηθοποιούς, να αναλαμβάνουν να ενσαρκώσουν τους πολυδιάστατους χαρακτήρες του Μ. Καραγάτση.
«Από ήλιο σε ήλιο»
Η σειρά εποχής «Από ήλιο σε ήλιο» βασίζεται στη διλογία της Μαίρης Κόντζογλου, «Από ήλιο σε ήλιο», που αποτελείται από τα μέρη «Αποσπερίτης» και «Ανέσπερος». Η ιστορία μεταφέρεται στη μικρή οθόνη μέσα από το τηλεοπτικό σενάριο της Μαρίας Γεωργιάδου, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Βασίλης Τσελεμέγκος και ο Χρήστος Αναγνωστόπουλος. Η σειρά αφηγείται πραγματικά γεγονότα και εστιάζει στην απεργία των μεταλλωρύχων της Σερίφου το 1916 - ένα ορόσημο στην ιστορία του εργατικού κινήματος.
Πρωταγωνιστούν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Μιχάλης Αεράκης, Αλέκος Συσσοβίτης, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Παναγιώτης Εξαρχέας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Μαρθίλια Σβάρνα κ.ά.
«Αύριο»
Η μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων «Αύριο» του βραβευμένου σκηνοθέτη και δημιουργού Γιώργου Γκικαπέππα καταγράφει, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού, που χάνεται σ’ έναν ποταμό στην Ελλάδα. Γυρισμένη σε φυσικό περιβάλλον, με υψηλό βαθμό δυσκολίας, η πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση, είναι μια «χορογραφία επιβίωσης» και ένας ύμνος στον αγώνα για ζωή και στην αυτοθυσία των διασωστών που, παθιασμένοι για την ανθρώπινη ζωή και τη σωτηρία, είναι πάντα εκεί.
Με τους Στεφανία Γουλιώτη, Χρήστο Λούλη, Θέμη Πάνου, Κίττυ Παϊταζόγλου, Φιντέλ Ταλαμπούκα, Αννα Καλαϊτζίδου, Νίκο Αρβανίτη, Σοφία Σεϊρλή. Συμμετέχουν πραγματικοί εθελοντές διασώστες, στους οποίους είναι αφιερωμένη η σειρά.
«Θάλασσες μας χώρισαν»
Μια ιστορία για την απώλεια, τον ξεριζωμό και τη δύναμη του ανθρώπου να συνεχίζει, ακόμα και μέσα από τις πιο σκοτεινές θάλασσες, ζωντανεύει η μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων, «Θάλασσες μας χώρισαν», που βασίζεται στο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου, σε σενάριο της Σοφίας Σωτηρίου και σκηνοθεσία του Χρήστου Δήμα.
Πρωταγωνιστούν οι Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδας Κακούρης, Γιάννης Κουκουράκης, Νεφέλη Κουρή, Χριστίνα Αλεξανιάν, Δήμητρα Ματσούκα, Βαγγέλης Στρατηγάκος, Αθηνά Λιμπάντση.
«TV Land»
Η νέα σατιρική σειρά της ΕΡΤ «TV Land», σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρέλλου, και σενάριο Γιώργου Φειδά, που βασίζεται στο πρωτότυπο concept της Φρόσως Ράλλη και του Γιώργου Φειδά, έρχεται και μας αποκαλύπτει όσα κωμικοτραγικά συμβαίνουν στα παρασκήνια των τηλεοπτικών σειρών.
«Το τελευταίο νησί»
Σε σενάριο Γιώργου Τελτζίδη και Κάτιας Παπαϊωάννου, και σε σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, η σειρά «Το τελευταίο νησί» διαδραματίζεται στο σήμερα. O Παύλος, ένας ταλαντούχος απόφοιτος Ιατρικής, βλέπει τη ζωή του να αλλάζει δραματικά, ύστερα από την εμπλοκή του σ’ ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, στο οποίο η Λίζα, συμφοιτήτρια και σύντροφός του από το λύκειο, θα χάσει τη ζωή της.
Στην προσπάθειά του να επουλώσει τις πληγές του παρελθόντος, θα χτίσει μια καινούρια ζωή, ως γιατρός πια, σ’ ένα μικρό ακριτικό νησί. Η συναναστροφή του με τους ανθρώπους του νησιού θα φέρει στην επιφάνεια στοιχειωμένα μυστικά, αποκαλύψεις και έρωτες, που θα διαταράξουν την ήσυχη και απομονωμένη του ζωή. Παίζουν: Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δανάη Σκιάδη, Θοδωρής Αθερίδης, Μαρία Καλλιμάνη κ.ά.
Τέλος, τον Μάρτιο θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Ελγιν», το οποίο βρίσκεται σε περίοδο πυρετώδους προετοιμασίας.
Ο ALPHA στο β’ μισό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει στη φαρέτρα του μία ακόμη σειρά με τον τίτλο «Μπαμπά, σ’ αγαπώ!». Πρόκειται για οικογενειακή σειρά-κομεντί σε σενάριο Γιώργου Φειδά και πρωταγωνιστούν οι Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, οι οποίοι υποδύονται τρεις μπαμπάδες που συναντώνται κάθε μέρα στην είσοδο του νηπιαγωγείου που αφήνουν τα παιδιά τους, κι αρχίζουν να γίνονται φίλοι και να στηρίζουν ο ένας τον άλλον στην… πατρότητα.
Στο MEGA τα πλάνα θέλουν κάτι πρωτότυπο να είναι στα σκαριά, με στόχο να βγει μετά τον Ιανουάριο. Το αθλητικό-ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» θέλει για να μας ταξιδέψει στις διαχρονικές αξίες της ομαδικότητας, της φιλίας και της κοινότητας. Σε ένα ταξίδι, μακριά από τα φώτα των μεγάλων σταδίων και των επαγγελματικών διοργανώσεων, αφιερωμένο στο ελληνικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και στις τοπικές κοινωνίες, που το κρατούν ακόμα ζωντανό. Με πρωταγωνιστές πρόσωπα της διπλανής πόρτας: αγρότες, δασκάλους, εργάτες, χασάπηδες, βοσκούς, παπάδες, νέους και μεγαλύτερους σε ηλικία. Ανθρωποι που, για λίγο, αφήνουν την καθημερινότητά τους, φορούν τη φανέλα της τοπικής ομάδας και παίζουν με την ψυχή τους για το χωριό, για την παρέα, για τους συγχωριανούς τους. Η κάμερα του «Βίλατζ Λιμπερταδόρες» ακολουθεί κάθε τους βήμα, από τα σπίτια και τα καφενεία μέχρι τα χωράφια και το γήπεδο. Ιδέα, σενάριο, διεύθυνση παραγωγής, μουσική επιμέλεια: Θανάσης Νικολάου.
Στο κανάλι, όπως έχει ανακοινωθεί, προγραμματίζεται η πρεμιέρα της σειράς «Αθώοι». Πρόκειται για μια σειρά εποχής και φέρει τις υπογραφές του Νίκου Κουτελιδάκη (σκηνοθεσία) και της Ελένης Ζιώγα (σενάριο-μεταφορά), οι οποίοι άντλησαν την έμπνευσή τους από το κλασικό αριστούργημα του σπουδαίου Ελληνα λογοτέχνη Κωνσταντίνου Θεοτόκη, «Κατάδικος». Τους ήρωες της σειράς ερμηνεύουν οι: Κώστας Νικούλι, Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου.
Στον ΣΚΑΪ ήδη έγινε το casting call για το καθημερινό μουσικό παιχνίδι «Beat My Guest». Κάθε εβδομάδα, πέντε διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν μέρος σε έναν μουσικό διαγωνισμό. Κάθε μέρα, ένας διαφορετικός οικοδεσπότης επιλέγει το αγαπημένο του top-5 τραγουδιών και οι τέσσερις καλεσμένοι του καλούνται να ερμηνεύσουν τα κομμάτια που έχει επιλέξει στο σαλόνι του σπιτιού του. Τις επιδόσεις του κάθε διαγωνιζόμενου κρίνουν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, οι οποίοι πρέπει να αξιολογήσουν τη φωνή και τη σκηνική παρουσία. Το συνολικό άθροισμα των βαθμολογιών αναδεικνύει τον μεγάλο νικητή που κερδίζει το έπαθλο των 2.000 ευρώ, το «Χρυσό μικρόφωνο» και τον τίτλο του «Καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας».
Φυσικά στην prime time επιστρέφει όπως αναμενόταν το ριάλιτι επιβίωσης «Survivor», με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό και ομάδες «Αθηναίοι» και «Επαρχιώτες». Το ριάλιτι θα προβάλλεται 4 με 5 φορές την εβδομάδα.
Στο STAR έρχεται και ο νέος κύκλος του «MasterChef», με ακλόνητους τους τρεις σεφ Λεωνίδα Κουτσόπουλο, Πάνο Ιωαννίδη, Σωτήρη Κοντιζά.
Στον ΑΝΤ1 τα νέα προγράμματα είναι πολλά και διαφορετικά. Το πιο μεγάλο project, δείγμα του οποίου έχει αφήσει ήδη εξαιρετικές εντυπώσεις, είναι το νέο βραδινό σόου με τη Ζέτα Μακρυπούλια και τίτλο «Moments». Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μιλούν για πρώτη φορά για άγνωστες πλευρές της διαδρομής τους και συναντούν πρόσωπα της ζωής τους - από τα παιδικά χρόνια μέχρι την καταξίωση. Η αγαπημένη παρουσιάστρια ενώνει τα κομμάτια μιας συγκινητικής αφήγησης που είναι γεμάτη αναμνήσεις, αναπαριστώντας σε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον τις σκηνές της ζωής του καλεσμένου.
Παράλληλα ξεκινούν και τα γυρίσματα του νέου ριάλιτι με πρωταγωνιστές μεσίτες και υποψήφιους αγοραστές, «Flat Hunters» και το «Extreme Home Makeover» με τον Σπύρο Σούλη.
Στον τομέα της μυθοπλασίας ετοιμάζονται ο 2ος κύκλος του «VIP Γεράματα» και μία νέα σειρά, οι «Σούπερ Ηρωες». Στο χάος ενός ελληνικού συνοικιακού σούπερ μάρκετ, η κωμική σειρά χαρακτήρων «Σούπερ Ηρωες» καταγράφει την καθημερινότητα, τις δυσκολίες και τις αλληλεπιδράσεις της παράλογης διοίκησης, των απηυδισμένων υπαλλήλων, των εκκεντρικών τακτικών πελατών και, φυσικά, εκείνων των πελατών που πιστεύουν ότι «έχουν πάντα δίκιο». Βασισμένο σε μια ιδέα του Νίκου Παπαδόπουλου και του Αντώνη Μπούμπα με τον Γιάννη Μπέζο.
