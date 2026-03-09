Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Αντιδράσεις για τα ακριβά εισιτήρια της περιοδείας του Μπρους Σπρίνγκστιν: «Υπερασπίζεσαι τη δημοκρατία με κανόνες ελεύθερης αγοράς»
Αντιδράσεις για τα ακριβά εισιτήρια της περιοδείας του Μπρους Σπρίνγκστιν: «Υπερασπίζεσαι τη δημοκρατία με κανόνες ελεύθερης αγοράς»
Η περιοδεία «Land of Hope and Dreams American Tour» ξεκινά στις 31 Μαρτίου
Αντιδράσεις προκαλούν οι υψηλές τιμές εισιτηρίων για τη νέα περιοδεία του Μπρους Σπρίνγκστιν «Land of Hope and Dreams American Tour», με θαυμαστές να επικρίνουν τη δυναμική τιμολόγηση.
Η περιοδεία ανακοινώθηκε πριν από περίπου δύο εβδομάδες και πρόκειται να ξεκινήσει στις 31 Μαρτίου από τη Μινεάπολη. Ωστόσο, αναρτήσεις στα social media του καλλιτέχνη γέμισαν με σχόλια από θαυμαστές που υποστηρίζουν ότι το κόστος των εισιτηρίων είναι ιδιαίτερα υψηλό.
«Αν αυτή η συναυλία είναι μια πολιτική δήλωση, η δυναμική τιμολόγηση δεν βγάζει νόημα. Φαίνεται αντιφατικό να υπερασπίζεσαι τη δημοκρατία παίζοντας με καθαρά κανόνες ελεύθερης αγοράς, όπου τα χρήματα αποφασίζουν τα πάντα», ανέφερε ένα σχόλιο. Άλλοι έγραψαν ότι πολλοί θαυμαστές δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να παρακολουθήσουν τις συναυλίες. «Δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να πληρώσει για να πάει», σημείωσε κάποιος. Σε άλλο σχόλιο αναφέρεται: «Είναι λυπηρό για όσους είναι μεγάλοι θαυμαστές σου και θέλουν πραγματικά να σε δουν, αλλά δεν μπορούν να αντέξουν αυτές τις τιμές. Ειδικά τώρα που η οικονομία είναι τόσο δύσκολη».
Κάποιοι ανέφεραν συγκεκριμένα ποσά, γράφοντας ότι οι τιμές για ορισμένες θέσεις μπορεί να φτάνουν ακόμη και τα 1.000 δολάρια για πιο απομακρυσμένες θέσεις, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι οι θέσεις κοντά στη σκηνή φτάνουν πολύ υψηλότερα ποσά.
Η ανακοίνωση της περιοδείας έγινε με πολιτικό τόνο. Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media ο καλλιτέχνης είχε αναφέρει ότι η νέα περιοδεία θα πραγματοποιηθεί «σε σκοτεινές, ανησυχητικές και επικίνδυνες εποχές».
«Ζούμε σε σκοτεινές, ανησυχητικές και επικίνδυνες εποχές. Αλλά μην απελπίζεστε, η βοήθεια έρχεται», δήλωσε. Στο ίδιο μήνυμα πρόσθεσε ότι ο ίδιος και η E Street Band θα εμφανιστούν σε πόλεις από τη Μινεάπολη έως την Καλιφόρνια, το Τέξας και την Ουάσιγκτον στο πλαίσιο της περιοδείας. «Θα εμφανιστούμε στην πόλη σας για να γιορτάσουμε και να υπερασπιστούμε την Αμερική, την αμερικανική δημοκρατία, την αμερικανική ελευθερία, το αμερικανικό Σύνταγμα και το αμερικανικό όνειρο, τα οποία βρίσκονται υπό επίθεση από τον επίδοξο βασιλιά και την ανεξέλεγκτη κυβέρνησή του στην Ουάσιγκτον», ανέφερε.
Η ανακοίνωση της περιοδείας ήρθε λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού «Streets of Minneapolis», στο οποίο ο Σπρίνγκστιν ασκεί κριτική στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στις πολιτικές της κυβέρνησής του. Κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Μάντσεστερ της Αγγλίας πέρυσι, ο Σπρίνγκστιν είχε χαρακτηρίσει τον Τραμπ και την κυβέρνησή του «διεφθαρμένους, ανίκανους και προδότες». Ο Τραμπ είχε απαντήσει τότε μέσω social media, χαρακτηρίζοντας τον μουσικό «ενοχλητικό» και «ξεπερασμένο ροκ τραγουδιστή».
Η περιοδεία ανακοινώθηκε πριν από περίπου δύο εβδομάδες και πρόκειται να ξεκινήσει στις 31 Μαρτίου από τη Μινεάπολη. Ωστόσο, αναρτήσεις στα social media του καλλιτέχνη γέμισαν με σχόλια από θαυμαστές που υποστηρίζουν ότι το κόστος των εισιτηρίων είναι ιδιαίτερα υψηλό.
«Αν αυτή η συναυλία είναι μια πολιτική δήλωση, η δυναμική τιμολόγηση δεν βγάζει νόημα. Φαίνεται αντιφατικό να υπερασπίζεσαι τη δημοκρατία παίζοντας με καθαρά κανόνες ελεύθερης αγοράς, όπου τα χρήματα αποφασίζουν τα πάντα», ανέφερε ένα σχόλιο. Άλλοι έγραψαν ότι πολλοί θαυμαστές δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να παρακολουθήσουν τις συναυλίες. «Δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να πληρώσει για να πάει», σημείωσε κάποιος. Σε άλλο σχόλιο αναφέρεται: «Είναι λυπηρό για όσους είναι μεγάλοι θαυμαστές σου και θέλουν πραγματικά να σε δουν, αλλά δεν μπορούν να αντέξουν αυτές τις τιμές. Ειδικά τώρα που η οικονομία είναι τόσο δύσκολη».
Κάποιοι ανέφεραν συγκεκριμένα ποσά, γράφοντας ότι οι τιμές για ορισμένες θέσεις μπορεί να φτάνουν ακόμη και τα 1.000 δολάρια για πιο απομακρυσμένες θέσεις, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι οι θέσεις κοντά στη σκηνή φτάνουν πολύ υψηλότερα ποσά.
Η ανακοίνωση της περιοδείας έγινε με πολιτικό τόνο. Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media ο καλλιτέχνης είχε αναφέρει ότι η νέα περιοδεία θα πραγματοποιηθεί «σε σκοτεινές, ανησυχητικές και επικίνδυνες εποχές».
«Ζούμε σε σκοτεινές, ανησυχητικές και επικίνδυνες εποχές. Αλλά μην απελπίζεστε, η βοήθεια έρχεται», δήλωσε. Στο ίδιο μήνυμα πρόσθεσε ότι ο ίδιος και η E Street Band θα εμφανιστούν σε πόλεις από τη Μινεάπολη έως την Καλιφόρνια, το Τέξας και την Ουάσιγκτον στο πλαίσιο της περιοδείας. «Θα εμφανιστούμε στην πόλη σας για να γιορτάσουμε και να υπερασπιστούμε την Αμερική, την αμερικανική δημοκρατία, την αμερικανική ελευθερία, το αμερικανικό Σύνταγμα και το αμερικανικό όνειρο, τα οποία βρίσκονται υπό επίθεση από τον επίδοξο βασιλιά και την ανεξέλεγκτη κυβέρνησή του στην Ουάσιγκτον», ανέφερε.
Η ανακοίνωση της περιοδείας ήρθε λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού «Streets of Minneapolis», στο οποίο ο Σπρίνγκστιν ασκεί κριτική στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στις πολιτικές της κυβέρνησής του. Κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Μάντσεστερ της Αγγλίας πέρυσι, ο Σπρίνγκστιν είχε χαρακτηρίσει τον Τραμπ και την κυβέρνησή του «διεφθαρμένους, ανίκανους και προδότες». Ο Τραμπ είχε απαντήσει τότε μέσω social media, χαρακτηρίζοντας τον μουσικό «ενοχλητικό» και «ξεπερασμένο ροκ τραγουδιστή».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα