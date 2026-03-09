Ντελρόι Λίντο: Ο βετεράνος ηθοποιός που διεκδικεί για πρώτη φορά στα 73 του το χρυσό αγαλματίδιο
Η υποψηφιότητα για Β΄ Ανδρικό Ρόλο με το «Sinners» σηματοδοτεί την πρώτη παρουσία του στην τελική πεντάδα των Όσκαρ έπειτα από δεκαετίες καριέρας
Η φετινή οσκαρική κούρσα επιφυλάσσει μία από τις πιο ηχηρές προσωπικές στιγμές για τον Ντελρόι Λίντο, ο οποίος στα 73 του χρόνια εξασφάλισε την πρώτη υποψηφιότητα της καριέρας του για Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου, χάρη στη συμμετοχή του στο «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ. Η διάκριση δεν αφορά μόνο την ερμηνεία του στην ταινία που κυριαρχεί με 16 υποψηφιότητες στη φετινή διοργάνωση, αλλά και μια συνολική διαδρομή δεκαετιών στον κινηματογράφο, κατά την οποία ο Λίντο είχε επανειλημμένα συνδεθεί με απαιτητικούς και κοινωνικά φορτισμένους ρόλους, χωρίς ωστόσο να φτάσει έως την τελική πεντάδα της Ακαδημίας.
Στο «Sinners», ο Λίντο εντάσσεται σε ένα σύνολο που συνδυάζει τον κινηματογραφικό τρόμο με τη μουσική μπλουζ και έντονο κοινωνικό υπόβαθρο, στοιχεία που συνέβαλαν στη σαρωτική παρουσία της ταινίας στις φετινές υποψηφιότητες. Η δική του ερμηνεία κινείται σε χαμηλούς τόνους, με έμφαση στη δραματική ένταση και στα βιώματα του χαρακτήρα του, λειτουργώντας ως σταθερός άξονας μέσα σε μια αφήγηση υψηλής συναισθηματικής φόρτισης. Η υποψηφιότητά του για Β΄ Ανδρικό Ρόλο ήρθε σε μια χρονιά με περιορισμένη βρετανική παρουσία στις ερμηνευτικές κατηγορίες, γεγονός που καθιστά τη διάκρισή του ακόμη πιο αξιοσημείωτη.
Στην κατηγορία Β΄ Ανδρικού Ρόλου, ο Ντελρόι Λίντο («Sinners») θα αναμετρηθεί με τον Μπενίσιο Ντελ Τόρο («One Battle After Another»), τον Τζέικομπ Ελόρντι («Frankenstein»), τον Σον Πεν («One Battle After Another») και τον Στέλαν Σκάρσγκαρντ («Sentimental Value»).
Η πορεία του Λίντο στον αμερικανικό κινηματογράφο εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, με συνεργασίες που άφησαν αποτύπωμα τόσο σε καλλιτεχνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Παρά την αναγνώριση από κριτικούς και τη σταθερή παρουσία του σε παραγωγές υψηλών απαιτήσεων, η Ακαδημία δεν είχε μέχρι σήμερα επισημοποιήσει την εκτίμηση προς το πρόσωπό του. Η πρώτη του υποψηφιότητα στα 73 έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για την καθυστερημένη επιβράβευση ηθοποιών με μακρά και συνεπή διαδρομή.
Η παρουσία του στην τελετή της 16ης Μαρτίου 2026 στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο ενδιαφέροντος σε μια βραδιά όπου το «Sinners» αναμένεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο. Ανεξαρτήτως του τελικού αποτελέσματος, η φετινή υποψηφιότητα του Ντελρόι Λίντο καταγράφεται ήδη ως μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της διοργάνωσης, συνδέοντας την προσωπική του πορεία με τη μεγαλύτερη επιτυχία της χρονιάς.
