Ντελρόι Λίντο: Ο βετεράνος ηθοποιός που διεκδικεί για πρώτη φορά στα 73 του το χρυσό αγαλματίδιο

Η υποψηφιότητα για Β΄ Ανδρικό Ρόλο με το «Sinners» σηματοδοτεί την πρώτη παρουσία του στην τελική πεντάδα των Όσκαρ έπειτα από δεκαετίες καριέρας