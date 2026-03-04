Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τι λένε τα προγνωστικά των Όσκαρ του 2026: Η μάχη του Sinners με το One Battle After Another λίγο πριν την τελετή
Τι λένε τα προγνωστικά των Όσκαρ του 2026: Η μάχη του Sinners με το One Battle After Another λίγο πριν την τελετή
Η φετινή σεζόν των βραβείων έχει ήδη καταγράψει αρκετές εκπλήξεις και ανατροπές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εκπλήξεων και στην τελική απονομή των Όσκαρ
Με την τελετή απονομής των 98ων Βραβείων Όσκαρ να πραγματοποιείται στις 15 Μαρτίου 2026 και την ψηφοφορία της Ακαδημίας να ολοκληρώνεται στις 5 Μαρτίου, τα τελευταία προγνωστικά δείχνουν μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική χρονιά, με δύο ταινίες να κυριαρχούν στη συζήτηση: το «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον και το «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ.
Σύμφωνα με αναλύσεις από εξειδικευμένες πλατφόρμες και μέσα του χώρου των βραβείων, όπως τα Gold Derby, Variety, Hollywood Reporter, Polymarket, Kalshi και AwardsWatch, η φετινή κούρσα χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, με αρκετές κατηγορίες να παραμένουν ανοιχτές λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση των νικητών.
Στην κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας, το «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον εμφανίζεται ως το επικρατέστερο φαβορί, με πιθανότητες που κυμαίνονται περίπου από 76% έως 81%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Polymarket, Kalshi και Gold Derby. Η ταινία έχει συγκεντρώσει ισχυρή υποστήριξη από κριτικούς και επαγγελματικά σωματεία της βιομηχανίας, ενώ η νίκη της στα βραβεία PGA ενίσχυσε περαιτέρω τη δυναμική της.
Κύριος αντίπαλος θεωρείται το «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ, το οποίο συγκεντρώνει εκτιμώμενες πιθανότητες γύρω στο 14% έως 17%. Η ταινία έχει καταγράψει 16 υποψηφιότητες, αριθμό που αποτελεί ρεκόρ για φέτος, ενώ η πρόσφατη νίκη της στο βραβείο συνόλου ηθοποιών στα Actor Awards αύξησε την πιθανότητα ανατροπής.
Στη σκηνοθεσία, ο Πολ Τόμας Άντερσον εμφανίζεται ως το ξεκάθαρο φαβορί για το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας χάρη στο «One Battle After Another». Οι εκτιμήσεις τοποθετούν τις πιθανότητές του σε ποσοστό που ξεπερνά το 93%, καθιστώντας τον σχεδόν βέβαιο νικητή της κατηγορίας. Ο Ράιαν Κούγκλερ ακολουθεί σε αρκετή απόσταση, με πιθανότητες περίπου 5% έως 10%.
Ιδιαίτερα αμφίρροπη εμφανίζεται η κατηγορία Α΄ Ανδρικού Ρόλου. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θεωρείται το βασικό φαβορί για την ερμηνεία του στο «Marty Supreme», με εκτιμώμενες πιθανότητες περίπου 46% έως 52%. Ωστόσο, η νίκη του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα Actor Awards για το «Sinners» έχει αλλάξει τις ισορροπίες, ανεβάζοντας τις πιθανότητές του σε περίπου 35% έως 37% και μετατρέποντας την κατηγορία σε μία από τις πιο ανοιχτές της χρονιάς. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται επίσης οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Βάγκνερ Μόουρα και Ίθαν Χοκ.
Σύμφωνα με αναλύσεις από εξειδικευμένες πλατφόρμες και μέσα του χώρου των βραβείων, όπως τα Gold Derby, Variety, Hollywood Reporter, Polymarket, Kalshi και AwardsWatch, η φετινή κούρσα χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, με αρκετές κατηγορίες να παραμένουν ανοιχτές λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση των νικητών.
Στην κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας, το «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον εμφανίζεται ως το επικρατέστερο φαβορί, με πιθανότητες που κυμαίνονται περίπου από 76% έως 81%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Polymarket, Kalshi και Gold Derby. Η ταινία έχει συγκεντρώσει ισχυρή υποστήριξη από κριτικούς και επαγγελματικά σωματεία της βιομηχανίας, ενώ η νίκη της στα βραβεία PGA ενίσχυσε περαιτέρω τη δυναμική της.
Κύριος αντίπαλος θεωρείται το «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ, το οποίο συγκεντρώνει εκτιμώμενες πιθανότητες γύρω στο 14% έως 17%. Η ταινία έχει καταγράψει 16 υποψηφιότητες, αριθμό που αποτελεί ρεκόρ για φέτος, ενώ η πρόσφατη νίκη της στο βραβείο συνόλου ηθοποιών στα Actor Awards αύξησε την πιθανότητα ανατροπής.
Στη σκηνοθεσία, ο Πολ Τόμας Άντερσον εμφανίζεται ως το ξεκάθαρο φαβορί για το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας χάρη στο «One Battle After Another». Οι εκτιμήσεις τοποθετούν τις πιθανότητές του σε ποσοστό που ξεπερνά το 93%, καθιστώντας τον σχεδόν βέβαιο νικητή της κατηγορίας. Ο Ράιαν Κούγκλερ ακολουθεί σε αρκετή απόσταση, με πιθανότητες περίπου 5% έως 10%.
Ιδιαίτερα αμφίρροπη εμφανίζεται η κατηγορία Α΄ Ανδρικού Ρόλου. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θεωρείται το βασικό φαβορί για την ερμηνεία του στο «Marty Supreme», με εκτιμώμενες πιθανότητες περίπου 46% έως 52%. Ωστόσο, η νίκη του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα Actor Awards για το «Sinners» έχει αλλάξει τις ισορροπίες, ανεβάζοντας τις πιθανότητές του σε περίπου 35% έως 37% και μετατρέποντας την κατηγορία σε μία από τις πιο ανοιχτές της χρονιάς. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται επίσης οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Βάγκνερ Μόουρα και Ίθαν Χοκ.
Στην κατηγορία Α΄ Γυναικείου Ρόλου, η Τζέσι Μπάκλεϊ θεωρείται το απόλυτο φαβορί για την ερμηνεία της στο «Hamnet». Οι προβλέψεις των Gold Derby και Polymarket δίνουν πιθανότητες που φτάνουν έως και το 95%, μετά από σειρά σημαντικών βραβείων και θετικών κριτικών που έχει συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια της σεζόν.
Στους δεύτερους ρόλους, ο Σον Πεν προηγείται για το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου για το «One Battle After Another», με πιθανότητες περίπου 56%, ενώ ο Ντέλροϊ Λίντο από το «Sinners» παραμένει πιθανός διεκδικητής. Στην κατηγορία Β΄ Γυναικείου Ρόλου η κούρσα εμφανίζεται πιο ισορροπημένη, με την Έιμι Μάντιγκαν («Weapons») και την Τεϊάνα Τέιλορ («One Battle After Another») να κινούνται σε παρόμοια επίπεδα πιθανότητας, ενώ αναφέρεται και η Γούνμι Μοσάκου από το «Sinners».
Στο Πρωτότυπο Σενάριο, το «Sinners» εμφανίζεται ως σχεδόν βέβαιος νικητής, με εκτιμώμενη πιθανότητα περίπου 95%. Στην κατηγορία Διεθνούς Ταινίας, οι αναλύσεις τοποθετούν ως βασικούς διεκδικητές το «The Secret Agent» και το «It Was Just an Accident».
Η φετινή σεζόν των βραβείων έχει ήδη καταγράψει αρκετές εκπλήξεις και ανατροπές, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εκπλήξεων και στην τελική απονομή των Όσκαρ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα