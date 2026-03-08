Ρονάλντο: Περιτριγυρισμένος από δυνατές γυναίκες, γράφει ποζάροντας δίπλα στη Ροντρίγκεζ και τις κόρες τους
Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής έκανε μία ανάρτηση στο Instagram με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Μία ανάρτηση, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο για να τιμήσει τη μητέρα του, τη σύντροφό του και μητέρα των παιδιών του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, τις κόρες τους και τις αδερφές του.
Ο άσσος του ποδοσφαίρου δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες του ίδιου με εκείνες στο πλευρό του, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την παρουσία τους στη ζωή του.
«Περιτριγυρισμένος από δυνατές γυναίκες. Η Τζίο, οι κόρες μου, η μητέρα μου και οι αδελφές μου. Σας ευγνωμονώ κάθε μέρα. Χρόνια πολλά για την Ημέρα της Γυναίκας», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτηση που έκανε στο Instagram.
Δείτε τη δημοσίευση που έκανε
Δείτε τη δημοσίευση που έκανε
