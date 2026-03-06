Ο δημιουργός του «Heated Rivalry» ετοιμάζει σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο και τη σχέση του με τον Αριστοτέλη
Η σειρά αποτελεί διασκευή του μυθιστορήματος «The Golden Mean», που κυκλοφόρησε το 2009
Σειρά με θέμα τα εφηβικά χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη σχέση του με τον Αριστοτέλη ετοιμάζει ο δημιουργός του «Heated Rivalry», Τζέικομπ Τίρνι.
Ο δημιουργός της επιτυχημένης ρομαντικής, γκέι σειράς στρέφεται αυτή τη φορά στην αρχαιότητα. Το Netflix του ανέθεσε τη δημιουργία σειράς με τίτλο «Alexander», ένα δραματικό πρότζεκτ που θα εστιάζει στα νεανικά του Μεγάλου Αλεξάνδρου και θα ακολουθεί την εκπαίδευση του μελλοντικού βασιλιά υπό την καθοδήγηση του Αριστοτέλη.
Το σενάριο θα υπογράψουν ο Τίρνι και ο συνεργάτης του στο «Heated Rivalry», Μπρένταν Μπρέιντι, ενώ ο ίδιος ο Τζέικομπ Τίρνι θα αναλάβει και τη σκηνοθεσία. Η σειρά αποτελεί διασκευή του μυθιστορήματος «The Golden Mean» της Καναδής συγγραφέως Άναμπελ Λιόν, που κυκλοφόρησε το 2009.
Την παραγωγή της σειράς αναλαμβάνει η εταιρεία Aggregate Films των Τζέισον Μπέιτμαν και Μάικλ Κόστιγκαν, ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί θα είναι οι Τίρνι και Μπρέιντι μέσω της εταιρείας τους Accent Aigu Entertainment. Σύμφωνα με την περίληψη της σειράς: «Η αθηναϊκή αυτοκρατορία καταρρέει και το καλύτερο μυαλό του κόσμου, ο Αριστοτέλης, φτάνει στη Μακεδονία για να διδάξει έναν ευέξαπτο νεαρό πρίγκιπα, τον Αλέξανδρο. Μέσα σε ίντριγκες του παλατιού, απαγορευμένους έρωτες, βίαιο πόλεμο και αδίστακτες φιλοδοξίες, η απίθανη φιλία τους διαμορφώνει μια αυτοκρατορία και αλλάζει την πορεία της ιστορίας».
Η επικεφαλής των σειρών για ΗΠΑ και Καναδά στο Netflix, Τζίνι Χάου, δήλωσε: «Ο Τζέικομπ Τίρνι είναι μία από τις πιο συναρπαστικές και περιζήτητες δημιουργικές φωνές της τηλεόρασης σήμερα και είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε μαζί του στο "Μέγας Αλέξανδρος". Μας κέρδισε αμέσως το όραμά του για τη μεταφορά του βραβευμένου μυθιστορήματος. Η σειρά επαναπροσεγγίζει τη διαχρονική σύγκρουση εξουσίας ανάμεσα σε μέντορα και μαθητή με μια ωμή, σύγχρονη ενέργεια που είναι ταυτόχρονα επική και ιδιαίτερα προσωπική».
Ο ίδιος ο Τίρνι ανέφερε: «Ερωτεύτηκα το βιβλίο της Λιόν πριν από χρόνια και από τότε ονειρευόμουν να αφηγηθώ αυτή την ιστορία. Ο Μπέιτμαν και εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Aggregate και το Netflix για να ζωντανέψουμε αυτόν τον εξαιρετικά συναρπαστικό κόσμο».
Η σειρά «Heated Rivalry», που βασίζεται στα μυθιστορήματα της Ρέιτσελ Ριντ, ακολουθεί την ιστορία δύο επαγγελματιών παικτών χόκεϊ, των οποίων η μυστική σχέση εξελίσσεται σε μια πολυετή διαδρομή αγάπης και αυτογνωσίας. Η παραγωγή γνώρισε μεγάλη επιτυχία διεθνώς, συγκεντρώνοντας κατά μέσο όρο 10,6 εκατομμύρια θεατές ανά επεισόδιο στο HBO Max στις ΗΠΑ.
