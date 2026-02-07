Μάρθα Στιούαρτ για την gay σειρά «Heated Rivalry»: Προσπάθησα να τη δω, αλλά δεν με διεγείρει
Μάρθα Στιούαρτ για την gay σειρά «Heated Rivalry»: Προσπάθησα να τη δω, αλλά δεν με διεγείρει
Δεν είναι το στιλ μου, σχολίασε η γκουρού του lifestyle
Μια ειλικρινή τοποθέτηση για την τηλεοπτική επιτυχία «Heated Rivalry» έκανε η Μάρθα Στιούαρτ, εξηγώντας γιατί η δημοφιλής gay σειρά δεν κατάφερε να την κερδίσει, τονίζοντας ότι δεν ενθουσιάστηκε με τις σκηνές.
Η γκουρού του lifestyle μίλησε για τις τηλεοπτικές της προτιμήσεις, αλλά και για όσα δεν την αγγίζουν στη μικρή οθόνη. Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο Up & Adams Show, η Στιούαρτ παραδέχτηκε ότι προσπάθησε να παρακολουθήσει τη δημοφιλή, αισθησιακή σειρά «Heated Rivalry», αλλά δεν κατάφερε να συνδεθεί μαζί της. «Προσπάθησα, προσπάθησα. Δεν με διεγείρει. Δεν είναι το στιλ μου», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Αντίθετα, η Στιούαρτ δηλώνει φανατική μιας εντελώς διαφορετικής θεματικής: του κόσμου του οργανωμένου εγκλήματος. «Το "MobLand" είναι για εμένα. Το λατρεύω», τόνισε, χαρακτηρίζοντας τη σειρά ως «το καλύτερο πράγμα στην τηλεόραση το 2025». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο καστ, ξεχωρίζοντας τους Πιρς Μπρόσναν και Χέλεν Μίρεν, πριν καταλήξει με ενθουσιασμό: «Και ο Τομ Χάρντι; Αυτός είναι ο άνθρωπός μου!».
Την ώρα που η Μάρθα Στιούαρτ δεν συνδέθηκε με την υπόθεση και τις σκηνές του «Heated Rivalry», η σειρά συνεχίζει να κερδίζει φανατικό κοινό και διάσημους θαυμαστές, από τον Πέδρο Πασκάλ μέχρι την Άγιο Εντεμπίρι, χάρη στην queer ερωτική ιστορία δύο αντιπάλων παικτών χόκεϊ. Η επιτυχία της έχει ήδη εξασφαλίσει δεύτερη σεζόν, ενώ βασίζεται στη σειρά βιβλίων Game Changers της Ρέιτσελ Ριντ.
Δείτε το τρέιλερ
Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Χάντσον Γουίλιαμς και Κόνορ Στόρι ως Σέιν Χόλαντερ και Ίλια Ροζάνοφ, με το «Heated Rivalry» να ξεχωρίζει για τις έντονες, ακατάλληλες για ανηλίκους σκηνές της. Ο Γουίλιαμς έχει μιλήσει δημόσια για τη χημεία με τον συμπρωταγωνιστή του, εξηγώντας πως χρειάστηκε χρόνος και δουλειά για να «χτιστεί» ο δεσμός των χαρακτήρων τους.
Η γκουρού του lifestyle μίλησε για τις τηλεοπτικές της προτιμήσεις, αλλά και για όσα δεν την αγγίζουν στη μικρή οθόνη. Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο Up & Adams Show, η Στιούαρτ παραδέχτηκε ότι προσπάθησε να παρακολουθήσει τη δημοφιλή, αισθησιακή σειρά «Heated Rivalry», αλλά δεν κατάφερε να συνδεθεί μαζί της. «Προσπάθησα, προσπάθησα. Δεν με διεγείρει. Δεν είναι το στιλ μου», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Αντίθετα, η Στιούαρτ δηλώνει φανατική μιας εντελώς διαφορετικής θεματικής: του κόσμου του οργανωμένου εγκλήματος. «Το "MobLand" είναι για εμένα. Το λατρεύω», τόνισε, χαρακτηρίζοντας τη σειρά ως «το καλύτερο πράγμα στην τηλεόραση το 2025». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο καστ, ξεχωρίζοντας τους Πιρς Μπρόσναν και Χέλεν Μίρεν, πριν καταλήξει με ενθουσιασμό: «Και ο Τομ Χάρντι; Αυτός είναι ο άνθρωπός μου!».
Την ώρα που η Μάρθα Στιούαρτ δεν συνδέθηκε με την υπόθεση και τις σκηνές του «Heated Rivalry», η σειρά συνεχίζει να κερδίζει φανατικό κοινό και διάσημους θαυμαστές, από τον Πέδρο Πασκάλ μέχρι την Άγιο Εντεμπίρι, χάρη στην queer ερωτική ιστορία δύο αντιπάλων παικτών χόκεϊ. Η επιτυχία της έχει ήδη εξασφαλίσει δεύτερη σεζόν, ενώ βασίζεται στη σειρά βιβλίων Game Changers της Ρέιτσελ Ριντ.
Δείτε το τρέιλερ
Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Χάντσον Γουίλιαμς και Κόνορ Στόρι ως Σέιν Χόλαντερ και Ίλια Ροζάνοφ, με το «Heated Rivalry» να ξεχωρίζει για τις έντονες, ακατάλληλες για ανηλίκους σκηνές της. Ο Γουίλιαμς έχει μιλήσει δημόσια για τη χημεία με τον συμπρωταγωνιστή του, εξηγώντας πως χρειάστηκε χρόνος και δουλειά για να «χτιστεί» ο δεσμός των χαρακτήρων τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα