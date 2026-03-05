Η σειρά «The Bear» ρίχνει αυλαία με την πέμπτη σεζόν
Η σειρά «The Bear» ρίχνει αυλαία με την πέμπτη σεζόν

Η ανανέωση της σειράς για τον πέμπτο κύκλο είχε ανακοινωθεί το καλοκαίρι

Το «The Bear» αναμένεται να ρίξει αυλαία. Σύμφωνα με το Deadline, η σειρά με πρωταγωνιστή τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ θα ολοκληρωθεί με την επερχόμενη πέμπτη σεζόν.

Η εξέλιξη αυτή δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς στο τέλος της τέταρτης σεζόν ο χαρακτήρας του Γουάιτ, ο Κάρμι Μπερζάτο, λέει στη Σιντ, την οποία υποδύεται η Άγιο Εντεμπίρι, και στον Ρίτσι, τον οποίο υποδύεται ο Έμπον Μος-Μπάκραχ, ότι εγκαταλείπει το εστιατόριο και μεταβιβάζει το μερίδιό του.

Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η αρχική ιδέα του δημιουργού της σειράς, Κρίστοφερ Στόρερ, ήταν να ολοκληρωθεί η ιστορία μετά την τέταρτη σεζόν. Η σειρά ανανεώθηκε για πέμπτο κύκλο τον Ιούλιο και αναμένεται να επιστρέψει αργότερα μέσα στη χρονιά.

Το «The Bear», που δημιούργησε ο Κρίστοφερ Στόρερ, έχει επίσης στο καστ τους Λάιονελ Μπόις, Λίζα Κολόν-Ζάγιας και Μάτι Μάθεσον, ενώ επαναλαμβανόμενους ρόλους έχουν οι Όλιβερ Πλατ και Μόλι Γκόρντον.

Η σειρά έχει εξελιχθεί σε «μαγνήτη» βραβείων από την πρεμιέρα της το 2022. Το 2023 κέρδισε το Emmy καλύτερης κωμικής σειράς, ενώ οι Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, Έμπον Μος-Μπάκραχ, Άγιο Εντεμπίρι και Κρίστοφερ Στόρερ τιμήθηκαν για τις ερμηνείες τους.

