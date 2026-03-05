Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
O Ρίνγκο Σταρ ανακοίνωσε την κυκλοφορία νέου άλμπουμ
Αυτόν τον δίσκο, τον αποκαλώ Long Long Road, επειδή έχω διανύσει έναν μακρύ δρόμο, είπε ο πρώην ντράμερ των Beatles
Ο Ρίνγκο Σταρ ανακοίνωσε την κυκλοφορία άλμπουμ με 10 τραγούδια και τίτλο «Long Long Road», το οποίο θα περιλαμβάνει συνεργασίες με τους Μπίλι Στρινγκς, Σέριλ Κρόου και St Vincent.
Το πρώτο single του άλμπουμ, «It’s Been Too Long» με τη Σάρα Γιάροζ και τη Μόλι Τατλ κυκλοφόρησε την Τρίτη 3 Μαρτίου. Για το επερχόμενο άλμπουμ, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Απριλίου ο πρώην ντράμερ των Beatles συνεργάστηκε με τον Αμερικανό παραγωγό T Bone Burnett.
Το προηγούμενο άλμπουμ «Look Up» του 2025, ήταν το πρώτο του που έφτασε στο νούμερο ένα στο επίσημο country chart του Ηνωμένου Βασιλείου.
«Αφού ηχογραφήσαμε τον προηγούμενο δίσκο, τον οποίο λατρεύω να ακούω, αυτός ο δίσκος απλώς συνέβη. Μου αρέσει να λέω ότι μερικές φορές κάνω τις σωστές κινήσεις, όπως ότι μπορείς να πας αριστερά ή δεξιά σε οποιοδήποτε σημείο, και μια από τις σωστές κινήσεις ήταν η συνεργασία μου με τον T Bone για το Look Up, και τώρα γι' αυτόν τον δίσκο, τον οποίο αποκαλώ Long Long Road, επειδή έχω διανύσει έναν μακρύ, μακρύ δρόμο», τόνισε ο πρώην ντράμερ των Beatles.
Ηχογραφημένο στο Νάσβιλ και το Λος Άντζελες, το άλμπουμ έχει country ήχο και περιλαμβάνει πολλά από τα ίδια μέλη του συγκροτήματος από το Look Up.
New Ringo Starr: Stream “It’s Been Too Long” ft. Sarah Jarosz and Molly Tuttle; ‘Long Long Road’ Album Out April 24 https://t.co/Pj3ujY3qyT pic.twitter.com/y7Rnrb7KHX— Rock Cellar Magazine (@RockCellarMag) March 3, 2026
