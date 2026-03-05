Στέφανος Μιχαήλ για Κύπρο: Είμαι έφεδρος καταδρομέας, έχω στο σπίτι το όπλο μου και σφαίρες

λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή





Αναφερόμενος στη συνδρομή της Ελλάδας, ο Στέφανος Μιχαήλ σχολίασε: « Γενικά είναι περίεργο το κλίμα. Τώρα βλέπουμε και την Ελλάδα που στέλνει τις φρεγάτες κάτω στην Κύπρο, μαζί με τα F-16. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στην ελληνική κυβέρνηση. Αυτή τη φορά τη νιώθουμε παρούσα και είναι πολύ συγκινητικό ».