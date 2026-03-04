Κούλλης Νικολάου και Στέφανος Μιχαήλ για Κύπρο: Έχουμε το σακίδιο έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν χρειάζεται να μας καταβάλει ο φόβος
Οι δύο ηθοποιοί εξήγησαν τι συμβαίνει στο γειτονικό κράτος
Για την κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο μετά τις απειλές του Ιράν μίλησαν ο Κούλλης Νικολάου και ο Στέφανος Μιχαήλ, οι οποίοι μένουν εκεί, εξηγώντας πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος, ωστόσο έχουν μαζί τους το σακίδιο έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση που χρειαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
Ο Κούλλης Νικολάου επισήμανε στο «Πρωινό» την Τετάρτη 4 Μαρτίου: «Παρατηρούμε τα γεγονότα. Δεν ζούμε σε ροζ συννεφάκι. 21ος αιώνας σου λέει, κόσμος σκοτώνεται... Δεν ανησυχώ ιδιαίτερα εγώ. Δεν είναι κάτι που μας έχει παραλύσει. Ο κόσμος κινείται κανονικά, στις δουλειές μας κανονικά. Έχουν εκκενωθεί προληπτικά κάποια δεδομένα που είναι κοντά στις αγγλικές βάσεις που είναι πολύ κοντά στο Ακρωτήρι. Υπάρχει μία ισχυρή αεράμυνα εδώ από το Ισραήλ, την Αμερική και τους Εγγλέζους. Η νήσος Κύπρος ήταν ανέκαθεν ένα κομβικό σημείο για την ανθρωπότητα. Είναι εδώ η Ελλάδα μας -και εδώ συγκινούμαι όντως- γιατί είναι η μητέρα πατρίδα μας και δεν ντρεπόμαστε να το λέμε. Είναι εδώ ο Υπουργός Άμυνας, δύο F-16, είναι δύο μεγάλες φρεγάτες. Ο στρατηγός αυτός είναι καταποντισμένος και ανοίγει το στόμα του και απειλεί τον κόσμο. Ο Θεός να τον φωτίσει, να γλιτώσει τον λαό του και εμάς από τις τρομοκρατίες που κατατρώνε την ανθρωπότητα γενικότερα. Το ακούω λογικό αυτό για το σακίδιο έκτακτης ανάγκης, όταν σε απειλεί ο άλλος ότι θα ρίξει πυραύλους στην Κύπρο. Εγώ αυτό το σακίδιο το έχω συνέχεια δίπλα. Έχουμε τον Τούρκο δίπλα μας».
Ο Στέφανος Μιχαήλ, με τη σειρά του, δήλωσε: «Οι κάτοικοι της περιοχής που είναι γύρω από τις βάσεις είναι πολύ αναστατωμένοι. Έχουν εκκενώσει τα χωριά τους και πήγαν σε ασφαλή σημεία. Έχουμε μία συσσώρευση δυνάμεων στην Κύπρο, τις ελληνικές φρεγάτες, τα ελληνικά μαχητικά, γαλλικές φρεγάτες, άκουσα ότι έρχονται και γερμανικές. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μία ασπίδα προστασίας. Ακούσαμε και τις δηλώσεις των Ιρανών για τους σκοπούς που έχουν για το νησί, γιατί θεωρούν ότι εδώ υπάρχουν αμερικανικά μαχητικά. Το κλίμα που επικρατεί είναι μία ανασφάλεια. Δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Ευελπιστώ ότι θα τελειώσει γρήγορα, αν και δεν το βλέπω. Εγώ προσωπικά, λόγω του ότι είμαι έφεδρος στον στρατό, έχω τον εξοπλισμό μου, αν και είναι απομακρυσμένο σενάριο, έχω έτοιμα τα πράγματα. Εμείς οι έφεδροι στην Κύπρο έχουμε εξοπλισμό και όπλα στο σπίτι που μας τα παραχωρεί στράτευμα. Σε περίπτωση που μας καλέσουν για επιστράτευση, πρέπει να τα έχουμε έτοιμα. Έχουμε έτοιμο σακίδιο έκτακτης ανάγκης, είναι τι προτείνει να έχει ο καθένας σε περίπτωση που χρειαστεί να εγκαταλείψει το σπίτι του. Ακούμε, παρακολουθούμε, αλλά δεν χρειάζεται να μας καταβάλει ο φόβος. Προς το παρόν, δεν υπάρχει λόγος».
