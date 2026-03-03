Τζέιμι Λι Κέρτις για τα παιδιά που μπαίνουν στην υποκριτική: Η σόουμπιζ δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια συναλλαγή

Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Δεν υπάρχει θέση για παιδιά σε μια επιχείρηση, υποστήριξε η ηθοποιός
Συγκινημένη εμφανίστηκε η Τζέιμι Λι Κέρτις μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή για τα παιδιά που μπαίνουν στον χώρο της υποκριτικής και του θεάματος. Σύμφωνα με εκείνη, η σόουμπιζ αποτελεί μία μορφή συναλλαγής και γι' αυτό δεν θα έπρεπε να έχουν θέση σε αυτήν ανήλικα άτομα.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 2 Μαρτίου στην εκπομπή Today with Jenna & Sheinelle, με τη συζήτηση να στρέφεται κάποια στιγμή στη στήριξη των παιδιών–ηθοποιών.
Η συμπαρουσιάστρια Σινέλ Τζόουνς αναφέρθηκε στις δηλώσεις της συμπρωταγωνίστριάς της στο Freaky Friday, Λίντσεϊ Λόχαν, η οποία έχει επαινέσει τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό για τον τρόπο που της είχε φερθεί, όταν εκείνη ως παιδί είχε μπει στη βιομηχανία του θεάματος.
«Πάτε να με κάνετε να κλάψω, κάτι που συχνά κάνετε σε αυτό το κτίριο· με κάνετε να κλαίω, γιατί αυτό που αγγίζετε είναι πολύ σημαντικό», είπε αρχικά η Κέρτις. «Η σόουμπιζ δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια συναλλαγή», τόνισε. Στη συνέχεια, επισήμανε ότι τα παιδιά δεν θα έπρεπε να αποτελούν μέρος της βιομηχανίας του θεάματος. «Δεν υπάρχει θέση για παιδιά σε μια επιχείρηση, γιατί είναι συναλλακτική. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να βιώνουν συναλλακτικές σχέσεις».
Η Κέρτις εξήγησε ακόμη ότι προσπαθεί να αποτελεί «ασφαλές» και «σταθερό σημείο αναφοράς» για τα παιδιά–ηθοποιούς με τα οποία συνεργάζεται, λέγοντάς τους: «Δεν θέλω τίποτα από εσάς». Η Τζόουνς σημείωσε επίσης ότι η Κέρτις λειτουργεί ως ασφαλής χώρος και για τους τηλεθεατές και τους θαυμαστές της.
«Μα δεν θα έπρεπε αυτό να κάνουμε ο ένας για τον άλλον;», αναρωτήθηκε η Κέρτις. «Δεν είναι αυτός, τελικά, ο λόγος που οι άνθρωποι στα σπίτια τους αυτή τη στιγμή ανοίγουν την τηλεόραση για να σας βάλουν στο σπίτι τους, να βάλουν κι εμένα μέσα σε αυτό, ώστε να έχουμε κάτι αληθινό με το οποίο μπορούν να συνδεθούν; Δεν αισθάνονται ότι παρακολουθούν κάτι ψεύτικο εδώ», συμπλήρωσε. «Είναι απλώς το να είσαι άνθρωπος, παιδιά. Είναι απλώς το να είσαι άνθρωπος», κατέληξε.
Η Λόχαν είχε μιλήσει και στο παρελθόν για την επιρροή που είχε η Κέρτις στα εφηβικά της χρόνια. «Η Τζέιμι ήταν δίπλα μου σε μια περίοδο της ζωής μου που περνούσα πολλά δημόσια», είχε δηλώσει η Λόχαν στο PEOPLE τον Ιούλιο του 2025. «Σε ιδιωτικό επίπεδο ήταν πραγματικά εκεί για μένα. Ξέρω ότι μπορώ να την εμπιστευτώ. Και αυτό δεν μπορώ να το πω για πολλούς ανθρώπους», είχε εξομολογηθεί.
