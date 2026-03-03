Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Από τον Τζιμ Κάρεϊ μέχρι την Αβρίλ Λαβίν: Οι θεωρίες για «σωσίες» στο Χόλιγουντ και πώς γίνονται viral
Πώς γεννήθηκαν και πώς ανακυκλώνονται στο διαδίκτυο οι ισχυρισμοί περί αντικατάστασης διασημοτήτων
Αφορμή για νέο κύμα διαδικτυακών σχολίων στάθηκε πρόσφατα η εμφάνιση του Τζιμ Κάρεϊ, με ορισμένους χρήστες των κοινωνικών δικτύων να διατυπώνουν ανυπόστατους ισχυρισμούς περί «σωσία» και αντικατάστασης του ηθοποιού.
Οι εικασίες αυτές, χωρίς καμία επίσημη επιβεβαίωση ή τεκμηρίωση, εντάσσονται σε μια ευρύτερη κατηγορία θεωριών συνωμοσίας που τα τελευταία χρόνια επανεμφανίζονται συστηματικά γύρω από πρόσωπα του Χόλιγουντ.
Οι θεωρίες περί «αντικατάστασης» βασίζονται συνήθως σε συγκρίσεις φωτογραφιών διαφορετικών χρονικών περιόδων, σε αλλαγές στην εξωτερική εμφάνιση ή στη συμπεριφορά, καθώς και σε αυθαίρετες ερμηνείες εκφράσεων ή κινήσεων. Η φυσιολογική φθορά του χρόνου, οι αισθητικές παρεμβάσεις, ο φωτισμός ή η γωνία λήψης συχνά παρουσιάζονται ως «αποδείξεις» μιας δήθεν αντικατάστασης.
Ανάλογη αφήγηση έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια γύρω από την Αβρίλ Λαβίν. Η θεωρία ότι η τραγουδίστρια έχει αντικατασταθεί από σωσία με το όνομα «Melissa» ανακυκλώνεται ανά διαστήματα στο TikTok και στο YouTube, παρότι δεν έχει παρουσιαστεί κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Βίντεο που συγκρίνουν χαρακτηριστικά προσώπου, ύφος γραφής ή τρόπο ομιλίας συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές, ενισχύοντας την αναπαραγωγή του αφηγήματος.
Ιδιαίτερα επίμονη παραμένει και η θεωρία που αφορά τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ, σύμφωνα με την οποία ο μουσικός «πέθανε» τη δεκαετία του 1960 και αντικαταστάθηκε από άλλον άνδρα. Το σενάριο αυτό, που εμφανίστηκε αρχικά τη δεκαετία του 1960, επανέρχεται κατά διαστήματα στα κοινωνικά δίκτυα, με χρήστες να επικαλούνται «κρυφά μηνύματα» σε τραγούδια ή εξώφυλλα δίσκων των Beatles.
Παρόμοιες εικασίες έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς και για άλλους καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιγιόνσε, με τις αλλαγές στην εικόνα ή στην καλλιτεχνική τους κατεύθυνση να ερμηνεύονται αυθαίρετα ως «ένδειξη αντικατάστασης».
Πώς γίνονται viralΕιδικοί στην ψηφιακή επικοινωνία επισημαίνουν ότι οι θεωρίες περί «σωσία» ενισχύονται σημαντικά από τον τρόπο λειτουργίας των αλγορίθμων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Το περιεχόμενο που προκαλεί έντονη συναισθηματική αντίδραση, όπως έκπληξη, σοκ, αγανάκτηση ή την αίσθηση μιας «κρυφής αποκάλυψης», έχει αυξημένες πιθανότητες να προωθηθεί σε περισσότερο κόσμο.
@rajlakuw7jm
What Happened to Jim Carrey？#fyp #jimcarrey #2026cesar #face #foryou♬ Suspense, horror, piano and music box - takaya
Οι αλγόριθμοι ευνοούν τα βίντεο και τις αναρτήσεις που συγκεντρώνουν γρήγορα σχόλια, κοινοποιήσεις και παρατεταμένο χρόνο θέασης. Ένα βίντεο που υποστηρίζει ότι ένας διάσημος «αντικαταστάθηκε» συχνά δομείται με δραματική αφήγηση, συγκρίσεις εικόνων και υποτιθέμενα «στοιχεία», ενισχύοντας την περιέργεια του κοινού και αυξάνοντας την αλληλεπίδραση.
@dj.petrovski
Avril or Melissa??? #avrillavigne #skaterboi #fyp #viral #clone♬ original sound - DJ Petrovski
@ashleyridgleysmith
Reply to @mother_magnolia #greenscreen #thebeatles #paulmccartney #conspiracytiktok #conspiracytherories #doppleganger #celebritylookalike♬ Live And Let Die - 2018 Remaster - Paul McCartney & Wings
Επιπλέον, η μορφή των σύντομων βίντεο ευνοεί την αποσπασματική παρουσίαση στοιχείων χωρίς συμφραζόμενα. Φωτογραφίες διαφορετικών περιόδων, αλλαγές στην εμφάνιση λόγω ηλικίας ή αισθητικών παρεμβάσεων και απομονωμένες δηλώσεις παρουσιάζονται ως «αποδείξεις», χωρίς να συνοδεύονται από πλήρη πληροφόρηση. Το αποτέλεσμα είναι η ταχεία διάδοση αφηγήσεων που βασίζονται σε εικασίες. Μέσα σε λίγες ώρες, ένας ισχυρισμός μπορεί να αναπαραχθεί χιλιάδες φορές, αποκτώντας δυναμική που υπερβαίνει την αρχική του αφετηρία, παρά την έλλειψη επιβεβαιωμένων στοιχείων.
