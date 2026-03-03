Από τον Τζιμ Κάρεϊ μέχρι την Αβρίλ Λαβίν: Οι θεωρίες για «σωσίες» στο Χόλιγουντ και πώς γίνονται viral

Πώς γίνονται viral

Ειδικοί στην ψηφιακή επικοινωνία επισημαίνουν ότι οι θεωρίες περί «σωσία» ενισχύονται σημαντικά από τον τρόπο λειτουργίας των αλγορίθμων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Το περιεχόμενο που προκαλεί έντονη συναισθηματική αντίδραση, όπως έκπληξη, σοκ, αγανάκτηση ή την αίσθηση μιας «κρυφής αποκάλυψης», έχει αυξημένες πιθανότητες να προωθηθεί σε περισσότερο κόσμο.Οι αλγόριθμοι ευνοούν τα βίντεο και τις αναρτήσεις που συγκεντρώνουν γρήγορα σχόλια, κοινοποιήσεις και παρατεταμένο χρόνο θέασης. Ένα βίντεο που υποστηρίζει ότι ένας διάσημος «αντικαταστάθηκε» συχνά δομείται με δραματική αφήγηση, συγκρίσεις εικόνων και υποτιθέμενα «στοιχεία», ενισχύοντας την περιέργεια του κοινού και αυξάνοντας την αλληλεπίδραση.Παράλληλα, η επανάληψη του ίδιου ισχυρισμού από πολλαπλούς λογαριασμούς δημιουργεί την εντύπωση ευρύτερης αποδοχής. Όταν παρόμοιο περιεχόμενο εμφανίζεται διαδοχικά στη ροή ενός χρήστη, ενισχύεται η ψευδαίσθηση αξιοπιστίας, ακόμη και αν δεν υπάρχει καμία τεκμηριωμένη πηγή. Η απουσία επίσημης διάψευσης ή η καθυστέρηση στην αντίδραση συχνά ερμηνεύεται αυθαίρετα ως «σιωπηρή επιβεβαίωση».Επιπλέον, η μορφή των σύντομων βίντεο ευνοεί την αποσπασματική παρουσίαση στοιχείων χωρίς συμφραζόμενα. Φωτογραφίες διαφορετικών περιόδων, αλλαγές στην εμφάνιση λόγω ηλικίας ή αισθητικών παρεμβάσεων και απομονωμένες δηλώσεις παρουσιάζονται ως «αποδείξεις», χωρίς να συνοδεύονται από πλήρη πληροφόρηση. Το αποτέλεσμα είναι η ταχεία διάδοση αφηγήσεων που βασίζονται σε εικασίες. Μέσα σε λίγες ώρες, ένας ισχυρισμός μπορεί να αναπαραχθεί χιλιάδες φορές, αποκτώντας δυναμική που υπερβαίνει την αρχική του αφετηρία, παρά την έλλειψη επιβεβαιωμένων στοιχείων.