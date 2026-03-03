Μελίνα Νικολαΐδη για τη μητέρα της, Δέσποινα Βανδή: Η ηρωίδα μου
GALA
Δέσποινα Βανδή Μελίνα Νικολαΐδη

Η 22χρονη ανέβασε βίντεο στο TikTok για την τραγουδίστρια

Ιωάννα Μαρίνου
Ένα βίντεο ανέβασε η Μελίνα Νικολαΐδη για τη μητέρα της, Δέσποινα Βανδή, χαρακτηρίζοντάς τη την ηρωίδα της.

Η 22χρονη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok συγκεκριμένα διάφορα στιγμιότυπα από την κοινή τους καθημερινότητα συγκεντρωμένα σε ένα κλιπ, με τις δυο τους να αγκαλιάζονται και να χαμογελούν η μία στην άλλη, σημειώνοντας: «Μεγάλο μέρος του εαυτού μου έχει φτιαχτεί από όσα έχω μάθει από εσένα».

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Μελίνα Νικολαΐδη, έγραψε επίσης: «Η ηρωίδα μου».

Δείτε το βίντεο

@melina_nikolaidi My hero🫂 #fypp #fyp #tiktokgreece ♬ original sound - heatonxx
Μητέρα και κόρη πραγματοποιούν συχνά κοινές αναρτήσεις στα social media, δείχνοντας πως απολαμβάνουν τον χρόνο που περνούν μαζί. Πριν από λίγο καιρό η Δέσποινα Βανδή είχε ανεβάσει ένα ακόμη βίντεο στο προφίλ της στο Instagram, όπου οι δυο τους ερμήνευαν συνοδεία πιάνου το τραγούδι «Can’t Help Falling in Love», με τον κόσμο να τις αποθεώνει στα σχόλια. «Αυτά τα όμορφα, φωτεινά και αγνά θέλουμε», «Καταπληκτικό», «Υπέροχες!!!! Το μήλο κάτω από τη μηλιά έπεσε!!!», «Φωνάρες μαμά και κόρη», «Τι ωραία εικονα!!!», «Μας συγκινήσατε», έγραφαν.

