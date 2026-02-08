Η Μελίνα Νικολαΐδη έκλεισε τα 22 και έσβησε την τούρτα της μαζί με τη Δέσποινα Βανδή
GALA
Μελίνα Νικολαΐδη Δέσποινα Βανδή Γενέθλια

Η Μελίνα Νικολαΐδη έκλεισε τα 22 και έσβησε την τούρτα της μαζί με τη Δέσποινα Βανδή

Η κόρη της τραγουδίστριας πέρασε το βράδυ των γενεθλίων της μαζί με τη μητέρα της

Η Μελίνα Νικολαΐδη έκλεισε τα 22 και έσβησε την τούρτα της μαζί με τη Δέσποινα Βανδή
Ιωάννα Μαρίνου
Τα 22 της χρόνια έκλεισε η Μελίνα Νικολαΐδη και έσβησε την τούρτα της, έχοντας στο πλευρό της, τη μητέρα της, Δέσποινα Βανδή.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram το βράδυ του Σαββάτου 8 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε από τον λογαριασμό της κόρης της τραγουδίστριας, η Μελίνα Νικολαΐδη εμφανίζεται να κρατάει την τούρτα της, ενώ παράλληλα της τραγουδούσαν για τα γενέθλιά της. Η Δέσποινα Βανδή στεκόταν ακριβώς δίπλα της χαμογελαστή, ενώ λίγα δευτερόλεπτα πριν η κόρης της σβήσει τα κεριά, της φώναξε να κάνει μία ευχή.

Δείτε το βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης