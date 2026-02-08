Η Μελίνα Νικολαΐδη έκλεισε τα 22 και έσβησε την τούρτα της μαζί με τη Δέσποινα Βανδή
Η κόρη της τραγουδίστριας πέρασε το βράδυ των γενεθλίων της μαζί με τη μητέρα της
Τα 22 της χρόνια έκλεισε η Μελίνα Νικολαΐδη και έσβησε την τούρτα της, έχοντας στο πλευρό της, τη μητέρα της, Δέσποινα Βανδή.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram το βράδυ του Σαββάτου 8 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε από τον λογαριασμό της κόρης της τραγουδίστριας, η Μελίνα Νικολαΐδη εμφανίζεται να κρατάει την τούρτα της, ενώ παράλληλα της τραγουδούσαν για τα γενέθλιά της. Η Δέσποινα Βανδή στεκόταν ακριβώς δίπλα της χαμογελαστή, ενώ λίγα δευτερόλεπτα πριν η κόρης της σβήσει τα κεριά, της φώναξε να κάνει μία ευχή.
