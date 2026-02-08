Η Μελίνα Νικολαΐδη έκλεισε τα 22 και έσβησε την τούρτα της μαζί με τη Δέσποινα Βανδή

Μελίνα Νικολαΐδη εμφανίζεται να κρατάει την τούρτα της, ενώ παράλληλα της τραγουδούσαν για τα γενέθλιά της. Η Δέσποινα Βανδή στεκόταν ακριβώς δίπλα της χαμογελαστή, ενώ λίγα δευτερόλεπτα πριν η κόρης της σβήσει τα κεριά, της φώναξε να κάνει μία ευχή.

Τα 22 της χρόνια έκλεισε η Μελίνα Νικολαΐδη και έσβησε την τούρτα της, έχοντας στο πλευρό της, τη μητέρα της, Δέσποινα Βανδή Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram το βράδυ του Σαββάτου 8 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε από τον λογαριασμό της κόρης της τραγουδίστριας, η