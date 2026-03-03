Αγγελική Νικολούλη: Η απάντηση σε ερώτηση για το μέλλον της εκπομπής της - «Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για την ταινία του γιου μου»
Αγγελική Νικολούλη Ταινία Γιος Εκπομπή

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια βρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας που σκηνοθετεί ο γιος της, Κωνσταντίνος Μουσούλης

Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Αρνητική να απαντήσει για το μέλλον της εκπομπής της «Φως στο Τούνελ» εμφανίστηκε η Αγγελική Νικολούλη, όταν δέχτηκε σχετική ερώτηση στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας, που σκηνοθετεί ο γιος της, Κωνσταντίνος Μουσούλης.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 2 Μαρτίου στην πρεμιέρα του κωμικού φιλμ «Φίλοι για πάντα», με την ίδια να μιλάει στις τηλεοπτικές κάμερες για την ταινία, και τη σχέση με τον γιο της.

Όταν ωστόσο η ερώτηση έγινε πιο προσωπική, αναφορικά με την πορεία της εκπομπής της, η Αγγελική Νικολούλη, είπε: «Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για τους “Φίλους για Πάντα” του Κωνσταντίνου».

Δείτε το βίντεο



Όσο για την ταινία, σχολίασε:  «Είναι μια φοβερή ταινία. Έχει χιούμορ, έχει συναίσθημα αλλά και πολλά μηνύματα. Είμαι περήφανη μαμά. Ο γιος μου είναι μια χαρά παιδί, τον αγαπάω και με κάνει περήφανη» και πρόσθεσε για τη συμβουλή που του δίνει: «Έχω συμβουλεύσει τον Κωνσταντίνο να είναι πάνω απ’ όλα άνθρωπος, να σέβεται τον συνάνθρωπό του και να βοηθάει εκεί που μπορεί και χαίρομαι, γιατί τα έχει σημαία του αυτά. Είναι ικανός στη δουλειά του».

5869_konstantinos_moysoylis_ageliki_nikoloyli_232026__1_
Η Αγγελική Νικολούλη με τον γιο της, Κωνσταντίνο Μουσούλη στην επίσημη πρεμιέρα του «Φίλοι για πάντα»
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

