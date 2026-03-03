Αγγελική Νικολούλη: Η απάντηση σε ερώτηση για το μέλλον της εκπομπής της - «Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για την ταινία του γιου μου»

, με την ίδια να μιλάει στις τηλεοπτικές κάμερες για την ταινία, και τη σχέση με τον γιο της.





γάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για τους “Φίλους για Πάντα” του Κωνσταντίνου».





Όσο για την ταινία, σχολίασε: « Είναι μια φοβερή ταινία. Έχει χιούμορ, έχει συναίσθημα αλλά και πολλά μηνύματα. Είμαι περήφανη μαμά. Ο γιος μου είναι μια χαρά παιδί, τον αγαπάω και με κάνει περήφανη » και πρόσθεσε για τη συμβουλή που του δίνει: « Έχω συμβουλεύσει τον Κωνσταντίνο να είναι πάνω απ’ όλα άνθρωπος, να σέβεται τον συνάνθρωπό του και να βοηθάει εκεί που μπορεί και χαίρομαι, γιατί τα έχει σημαία του αυτά. Είναι ικανός στη δουλειά του



Η Αγγελική Νικολούλη με τον γιο της, Κωνσταντίνο Μουσούλη στην επίσημη πρεμιέρα του «Φίλοι για πάντα»

