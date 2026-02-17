Θάνος Τοκάκης για Βίκυ Παπαδοπούλου: Kατάλαβα ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εκείνη
Θάνος Τοκάκης για Βίκυ Παπαδοπούλου: Kατάλαβα ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εκείνη
Όλες οι σχέσεις έχουν καλά πράγματα, έχουν και κακά πράγματα, ανέφερε ο ηθοποιός για τη σύντροφό του
Στη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη Βίκυ Παπαδοπούλου στάθηκε ο Θάνος Τοκάκης. Το ζευγάρι μετρά δέκα χρόνια κοινής πορείας, με τον ηθοποιό να δηλώνει ότι κατά τη διάρκεια της σχέσης τους αντιλήφθηκε πόσο σημαντική είναι η παρουσία της συντρόφου του στη ζωή του.
«Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που κατάλαβα στην πορεία της σχέσης μου, προσπαθώντας να μάθω και εγώ να βρω τη δική μου την αλήθεια, είναι μία πολύ σκληρή αλήθεια, ότι δεν μπορείς να κάνεις χωρίς τον άλλον, όταν καταλαβαίνεις ότι μπορείς να μείνεις και μόνος σου», είπε ο Θάνος Τοκάκης στην εκπομπή «Buongiorno», την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου.
Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι στο πλευρό της συντρόφου του, αντιλήφθηκε πως δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εκείνη. «Δηλαδή όταν συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι μπορώ να είμαι και μόνος μου, κατάλαβα ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τη Βίκυ. Όλες οι σχέσεις έχουν καλά πράγματα, έχουν και κακά πράγματα και πρέπει να το αποδέχεσαι και αυτό το πράγμα», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Τέλος, μίλησε για την εμπειρία του από την παρουσία του στην τηλεόραση. Ο ηθοποιός επισήμανε ότι δεν μπορεί να συμβαδίσει με το μέσο λόγω των γρήγορων ρυθμών που το χαρακτηρίζουν. «Αυτό που έχω καταλάβει ότι μου είναι πάρα πολύ δύσκολο στην τηλεόραση, είναι οι χρόνοι. Για να κάνεις αυτήν τη στιγμή τηλεόραση, χρειάζεσαι να είσαι πολύ εκεί, να γίνουν τα πράγματα αρκετά γρήγορα, όχι σε όλα, και αυτό εμένα δεν μου ταιριάζει», σχολίασε.
«Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που κατάλαβα στην πορεία της σχέσης μου, προσπαθώντας να μάθω και εγώ να βρω τη δική μου την αλήθεια, είναι μία πολύ σκληρή αλήθεια, ότι δεν μπορείς να κάνεις χωρίς τον άλλον, όταν καταλαβαίνεις ότι μπορείς να μείνεις και μόνος σου», είπε ο Θάνος Τοκάκης στην εκπομπή «Buongiorno», την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου.
Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι στο πλευρό της συντρόφου του, αντιλήφθηκε πως δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εκείνη. «Δηλαδή όταν συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι μπορώ να είμαι και μόνος μου, κατάλαβα ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τη Βίκυ. Όλες οι σχέσεις έχουν καλά πράγματα, έχουν και κακά πράγματα και πρέπει να το αποδέχεσαι και αυτό το πράγμα», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Στην ίδια συνέντευξη, ο Θάνος Τοκάκης έκανε μία αναφορά στην απώλεια του αδερφού του, τονίζοντας ότι μέσα από αυτήν έμαθε να απολαμβάνει περισσότερο τη ζωή. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Άμα δεν σε στιγματίσει μία απώλεια, σημαίνει ότι ο άνθρωπος που έφυγε, έφυγε κάπως άδικα. Αυτό είναι κάτι, το οποίο κάθε μέρα το σκέφτομαι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα βιώσει ένα τόσο απρόσμενο και τραγικό γεγονός στη ζωή μου και όλη τη μάχη που έδωσε, να βλέπεις έναν άνθρωπο να συμβαίνει αυτό που του συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Εγώ μέσα από αυτήν τη διαδικασία, προσωπικά, έμαθα να γεύομαι περισσότερο τη ζωή».
Τέλος, μίλησε για την εμπειρία του από την παρουσία του στην τηλεόραση. Ο ηθοποιός επισήμανε ότι δεν μπορεί να συμβαδίσει με το μέσο λόγω των γρήγορων ρυθμών που το χαρακτηρίζουν. «Αυτό που έχω καταλάβει ότι μου είναι πάρα πολύ δύσκολο στην τηλεόραση, είναι οι χρόνοι. Για να κάνεις αυτήν τη στιγμή τηλεόραση, χρειάζεσαι να είσαι πολύ εκεί, να γίνουν τα πράγματα αρκετά γρήγορα, όχι σε όλα, και αυτό εμένα δεν μου ταιριάζει», σχολίασε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα