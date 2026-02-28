Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Δίχασε το περπάτημά της στην πασαρέλα - Όταν πρέπει να προσποιηθείς ότι δεν είσαι μεθυσμένη, γράφουν
Το μοντέλο εμφανίστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου με μίνι, ασημί φόρεμα
Η εμφάνιση της Έμιλι Ραταϊκόφσκι στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου για τον οίκο Gucci έχει προκαλέσει κύμα σχολίων στα social media, με το κοινό να εμφανίζεται διχασμένο σχετικά με το περπάτημά της στην πασαρέλα, με κάποιους να παρομοιάζουν το βάδισμά της με προσώπου που έχει καταναλώσει αλκοόλ.
Καθώς η Εβδομάδα Μόδας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τα πιο γνωστά μοντέλα του κόσμου περπατούν για τους μεγαλύτερους οίκους. Η 34χρονη ήταν ανάμεσά τους και, παρότι εντυπωσίασε με ένα εφαρμοστό, μίνι ασημί φόρεμα, το περπάτημά της έγινε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της διοργάνωσης.
Η Ραταϊκόφσκι είχε μία λαμπερή και εντυπωσιακή εμφάνιση, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε sleek κότσο και το μακιγιάζ της περιλάμβανε έντονο smoky eye. Μόλις κυκλοφόρησαν βίντεο από το περπάτημά της, ακολούθησαν σχόλια, ειδικότερα κάτω από σχετική ανάρτηση του Dazed Fashion στο Instagram. Κάποιοι θεωρούν ότι το περπάτημα της Έμιλι Ραταϊκόφσκι ήταν σκόπιμο και μέρος μιας στιλιστικής ή καλλιτεχνικής πρόθεσης, ενώ άλλοι το σατιρίζουν, λέγοντας ότι μοιάζει σαν να προσπαθεί να φανεί νηφάλια ή σαν να έχει ατύχημα, όπως σπασμένο τακούνι. Πολλοί συγκρίνουν το περπάτημά της με χιουμοριστικές καταστάσεις, όπως βάδισμα ατόμου μετά από κατανάλωση αλκοόλ.
Πιο συγκεκριμένα κάποιος έγραψε: «Νιώθω πως αυτό το περπάτημα ήταν σκόπιμο, βλέπω τη λογική πίσω από αυτό», ενώ άλλος πρόσθεσε: «Όταν πρέπει να προσποιηθείς ότι δεν είσαι μεθυσμένη» και «όταν σπάει ένα από τα τακούνια σου και πρέπει παρ’ όλα αυτά να φτάσεις σπίτι». Ένα ακόμη σχόλιο ανέφερε: «Προσπαθώντας να δείχνω νηφάλια», ενώ άλλο πρόσωπο σημείωσε: «Εγώ στις αρχές των 2000, πηγαίνοντας προς το ταξί μετά από πολύ ποτό στο κλαμπ».
Φωτογραφίες: AP
