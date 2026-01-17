Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι φωτογραφίζεται στον καθρέφτη της με κόκκινα εσώρουχα
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι φωτογραφίζεται στον καθρέφτη της με κόκκινα εσώρουχα
Το μοντέλο πόζαρε με κόκκινα δαντελωτά εσώρουχα στο Instagram
Με κόκκινα δαντελωτά εσώρουχα πόζαρε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι μπροστά στον καθρέφτη της.
Το μοντέλο δημοσίευσε την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φορώντας ένα κομμάτι από τη συλλογή της εταιρείας εσωρούχων Lounge.
Το σετ που επέλεξε η Ραταϊκόφσκι ανήκει στη συλλογή «Laced with Love Valentine’s Collection» και μέσα από το βίντεο που μοιράστηκε στα social media εμφανίστηκε με ένα σετ, το οποίο περιλαμβάνει σουτιέν, στρινγκ και ζαρτιέρα.
Δείτε στιγμιότυπα από το βίντεο
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Το μοντέλο δημοσίευσε την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φορώντας ένα κομμάτι από τη συλλογή της εταιρείας εσωρούχων Lounge.
Το σετ που επέλεξε η Ραταϊκόφσκι ανήκει στη συλλογή «Laced with Love Valentine’s Collection» και μέσα από το βίντεο που μοιράστηκε στα social media εμφανίστηκε με ένα σετ, το οποίο περιλαμβάνει σουτιέν, στρινγκ και ζαρτιέρα.
Emily Ratajkowski gets vampy for Valentine’s Day in red lace lingerie https://t.co/qjpbaMHSRN pic.twitter.com/t1vjLgUTMX— Page Six (@PageSix) January 16, 2026
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα