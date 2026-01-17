Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι φωτογραφίζεται στον καθρέφτη της με κόκκινα εσώρουχα
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι φωτογραφίζεται στον καθρέφτη της με κόκκινα εσώρουχα

Το μοντέλο πόζαρε  με κόκκινα δαντελωτά εσώρουχα στο Instagram

Ιωάννα Μαρίνου
Με κόκκινα δαντελωτά εσώρουχα πόζαρε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι μπροστά στον καθρέφτη της.

Το μοντέλο δημοσίευσε την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φορώντας ένα κομμάτι από τη συλλογή της εταιρείας εσωρούχων Lounge.

Το σετ που επέλεξε η Ραταϊκόφσκι  ανήκει στη συλλογή «Laced with Love Valentine’s Collection» και μέσα από το βίντεο που μοιράστηκε στα social media εμφανίστηκε με ένα σετ, το οποίο περιλαμβάνει σουτιέν, στρινγκ και ζαρτιέρα.

Δείτε στιγμιότυπα από το βίντεο

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
