Μαρία Κίτσου: Μέσα από τις συμβουλές μου έχω συνδράμει στη βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης πάρα πολλών παιδιών
Η κατάθλιψη και η αγχώδης διαταραχή είναι ο καρκίνος της ψυχής, σχολίασε η ηθοποιός
Η δημόσια εξομολόγηση της Μαρίας Κίτσου για την κατάθλιψη και την αγχώδη διαταραχή, υποστήριξε ότι συνέβαλε ώστε νέοι άνθρωποι να ζητήσουν βοήθεια.
Η ηθοποιός μίλησε το βράδυ της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Ένας κι Ένας» του ErtNews για ζητήματα ψυχικής υγείας και τις συμβουλές που έχει προσφέρει σε παιδιά και νεότερους ανθρώπους, με αποτέλεσμα, όπως ανέφερε, να βελτιωθεί η ψυχολογική τους κατάσταση. Παράλληλα, η Μαρία Κίτσου τόνισε ότι μέσα από την ανοιχτή της στάση έχει δεχτεί μηνύματα από άτομα που αναζήτησαν στήριξη.
Συγκεκριμένα, η ηθοποιός σχολίασε για τις συζητήσεις της με άτομα που αντιμετωπίζουν ζητήματα ψυχικής υγείας, τα οποία χαρακτήρισε «καρκίνο της ψυχής»: «Επειδή μιλάω ανοιχτά έχω κερδίσει περισσότερη αγάπη από το κοινό, γιατί μέσα από αυτά που έχω εξομολογηθεί και τα μηνύματα που παίρνω, δεν θέλω να ακουστεί εγωιστικό, αλλά έχω συνδράμει στη βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης μέσα από τις συμβουλές μου σε πάρα πολλά παιδιά, ειδικά σε νεότερες ηλικίες, αλλά και μεγαλύτερες. Μπορούσαν να με καταλάβουν και να βρουν πάρα πολλά κοινά, μου ζητούσαν βοήθεια και πώς να αντιμετωπίσουν την κατάστασή τους για την κατάθλιψη και την αγχώδη διαταραχή. Είχα πει ότι αυτές οι καταστάσεις είναι ο καρκίνος της ψυχής. Μίλησα για να ακουστεί η φωνή μου και να καταλάβουν ότι δεν είναι ταμπού το θέμα και ότι πρέπει να ζητάνε βοήθεια».
