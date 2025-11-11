Μαρία Κίτσου: Αντιμετώπισα ένα θέμα με τα κιλά μου λόγω υγείας, έπεσε μια ανθρωποφαγία πάνω μου
Τον Ιούνιο μπήκα στο νοσοκομείο, έμεινα μέσα 20 μέρες μόνη μου, ήταν πολύ σκληρό αλλά και διαφωτιστικό εξίσου, σχολίασε η ηθοποιός
Σε λόγους υγείας απέδωσε η Μαρία Κίτσου την αλλαγή στο βάρος της, με την ηθοποιό να εξηγεί πως δέχτηκε αρνητικά σχόλια για τα κιλά της, καθώς όπως χαρακτηριστικά είπε, βίωσε «ανθρωποφαγία».
Η Μαρία Κίτσου εξέφρασε την ενόχλησή της με όλους όσοι αναφέρονται και ασκούν δημόσια κριτική σε τόσο ευαίσθητα ζητήματα, όπως είναι η εμφάνιση ενός ατόμου και ιδίως η αλλαγή στο βάρος του. Συγκεκριμένα, τόνισε σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στην εκπομπή «The 2Night Show» πως θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διακριτικότητα και σεβασμός.
Όπως είπε η ηθοποιός αρχικά:«Αντιμετώπισα ένα θέμα με τα κιλά μου λόγω υγείας, αλλά δυστυχώς έπεσε μια ανθρωποφαγία πάνω μου. Απορώ πώς μπορούν και το κάνουν. Μου κάνει εντύπωση πώς μιλούν τόσο σκληρά για τα κιλά κάποιου χωρίς να ξέρουν τι περνάει, σε ποια φάση της ζωής του βρίσκεται και πόσο δύσκολα νιώθει».
Τον Ιούνιο, η Μαρία Κίτσου χρειάστηκε να νοσηλευτεί για είκοσι ημέρες, επισημαίνοντας ότι, παρότι επρόκειτο για μια δύσκολη περίοδο της ζωής της, κατάφερε παράλληλα να αντλήσει και θετικά στοιχεία από αυτήν την εμπειρία.
«Ήταν πολύ σκληρό να αντιμετωπίσω τα σχόλια που δεχόμουν για τα κιλά μου. Αν δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ, θα είχα περάσει πολύ δύσκολα. Έγραφαν τρομερά πράγματα στα social media για τα κιλά μου. Βέβαια, κανείς δεν μπήκε επώνυμα να γράψει κάτι, είναι θρασυδειλία και κακία αυτό. Τον Ιούνιο μπήκα στο νοσοκομείο, έμεινα μέσα για 20 μέρες μόνη μου. Ήταν πολύ σκληρό, αλλά και διαφωτιστικό εξίσου» ανέφερε.
