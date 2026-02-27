Η τρανς αδερφή του Πέδρο Πασκάλ θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία του Τομ Φορντ
Η τρανς αδερφή του Πέδρο Πασκάλ θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία του Τομ Φορντ
Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα είμαι μέρος του οράματός του, δήλωσε η Λουξ Πασκάλ
Η τρανς αδερφή του Πέδρο Πασκάλ ετοιμάζεται για το επόμενο επαγγελματικό της βήμα. Αφού εντάχθηκε στο τηλεοπτικό σύμπαν του Ράιαν Μέρφι με μια guest εμφάνιση στη σειρά «The Beauty», η Λουξ Πασκάλ πρόκειται να εμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη στη μεταφορά του μυθιστορήματος της Αν Ράις «Cry to Heaven», σε σενάριο και σκηνοθεσία Τομ Φορντ.
Μετά τη συμμετοχή της, το 2017, στη σειρά «Narcos» του Netflix στο πλευρό του αδελφού της, Πέδρο Πασκάλ, η καριέρα της 33χρονης ηθοποιού βρίσκεται σε ανοδική πορεία, χάρη σε πρότζεκτ, όπως το βιογραφικό φιλμ «Miss Carbón» (2025), αλλά και τη θεατρική της παρουσία στο Off-Broadway «Richard II» στη Νέα Υόρκη, δίπλα στον Μάικλ Γιούρι.
Τον Νοέμβριο του 2025 έγινε γνωστό ότι ο 64χρονος σχεδιαστής μόδας και σκηνοθέτης θα γράψει και θα σκηνοθετήσει το «Cry to Heaven», σηματοδοτώντας την πρώτη του ταινία μετά από περισσότερο από μία δεκαετία και την τρίτη συνολικά. Το μυθιστόρημα του 1992 επικεντρώνεται στον κόσμο των καστράτι, των νεαρών ανδρών τραγουδιστών όπερας, στην Ιταλία του ύστερου 18ου αιώνα.
Σύμφωνα με το Deadline, πρόκειται για μια παραγωγή με εντυπωσιακό καστ: Νίκολας Χολτ, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Μαρκ Στρονγκ, Κόλιν Φερθ, Πολ Μπέτανι, Χάντερ Σέιφερ και Θάντιουε Νιούτον θα συμμετάσχουν, ενώ η Αντέλ θα κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο. Παράλληλα, η ταινία θα επανενώσει τον Φορντ με τους πρωταγωνιστές του «A Single Man», Κόλιν Φερθ και Νίκολας Χολτ.
Αν και ο ρόλος της Πασκάλ δεν έχει αποκαλυφθεί, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα επαγγελματικά της βήματα μέχρι σήμερα — αλλά και για την εκπλήρωση ενός διαχρονικού ονείρου να συνεργαστεί με τον Φορντ, ο οποίος την είχε επηρεάσει έντονα από νεαρή ηλικία.
«Είναι αστείο, γιατί νομίζω ότι τα όνειρα ή τα πράγματα προς τα οποία δουλεύεις χρειάζονται χρόνο», δήλώσε στο PEOPLE. «Δεν ξέρω αν είναι εκδήλωση επιθυμίας, αλλά θυμάμαι να βλέπω το τρέιλερ του “A Single Man” όταν ήμουν παιδί και να σκέφτομαι: “Αυτό είναι το πιο όμορφο σινεμά που έχω δει στη ζωή μου. Απλώς ήθελα να είμαι μέρος αυτής της εικόνας, ξέρεις;”», θυμήθηκε.
«Ήμουν θαυμάστριά του. Είδα το “Nocturnal Animals” και φυσικά είναι θεσμός στη βιομηχανία της μόδας», συνεχίζει η Πασκάλ, σημειώνοντας ότι ο Φορντ «κυριολεκτικά άλλαξε το παιχνίδι της μόδας. Υπάρχει πριν και μετά τον Τομ Φορντ στη βιομηχανία της μόδας. Και νομίζω ότι είναι τόσο chic που άφησε λίγο τη μόδα για να γίνει κινηματογραφιστής», πρόσθεσε. «Απλώς δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα είμαι μέρος αυτού του κόσμου, μέρος του οράματός του», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Μετά τη συμμετοχή της, το 2017, στη σειρά «Narcos» του Netflix στο πλευρό του αδελφού της, Πέδρο Πασκάλ, η καριέρα της 33χρονης ηθοποιού βρίσκεται σε ανοδική πορεία, χάρη σε πρότζεκτ, όπως το βιογραφικό φιλμ «Miss Carbón» (2025), αλλά και τη θεατρική της παρουσία στο Off-Broadway «Richard II» στη Νέα Υόρκη, δίπλα στον Μάικλ Γιούρι.
Τον Νοέμβριο του 2025 έγινε γνωστό ότι ο 64χρονος σχεδιαστής μόδας και σκηνοθέτης θα γράψει και θα σκηνοθετήσει το «Cry to Heaven», σηματοδοτώντας την πρώτη του ταινία μετά από περισσότερο από μία δεκαετία και την τρίτη συνολικά. Το μυθιστόρημα του 1992 επικεντρώνεται στον κόσμο των καστράτι, των νεαρών ανδρών τραγουδιστών όπερας, στην Ιταλία του ύστερου 18ου αιώνα.
Σύμφωνα με το Deadline, πρόκειται για μια παραγωγή με εντυπωσιακό καστ: Νίκολας Χολτ, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Μαρκ Στρονγκ, Κόλιν Φερθ, Πολ Μπέτανι, Χάντερ Σέιφερ και Θάντιουε Νιούτον θα συμμετάσχουν, ενώ η Αντέλ θα κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο. Παράλληλα, η ταινία θα επανενώσει τον Φορντ με τους πρωταγωνιστές του «A Single Man», Κόλιν Φερθ και Νίκολας Χολτ.
Lux Pascal Says Joining Tom Ford's New Movie Is a Dream She's Had Since Watching A Single Man Growing Up (Exclusive) https://t.co/1qtaImFcCL— People (@people) February 27, 2026
«Είναι αστείο, γιατί νομίζω ότι τα όνειρα ή τα πράγματα προς τα οποία δουλεύεις χρειάζονται χρόνο», δήλώσε στο PEOPLE. «Δεν ξέρω αν είναι εκδήλωση επιθυμίας, αλλά θυμάμαι να βλέπω το τρέιλερ του “A Single Man” όταν ήμουν παιδί και να σκέφτομαι: “Αυτό είναι το πιο όμορφο σινεμά που έχω δει στη ζωή μου. Απλώς ήθελα να είμαι μέρος αυτής της εικόνας, ξέρεις;”», θυμήθηκε.
«Ήμουν θαυμάστριά του. Είδα το “Nocturnal Animals” και φυσικά είναι θεσμός στη βιομηχανία της μόδας», συνεχίζει η Πασκάλ, σημειώνοντας ότι ο Φορντ «κυριολεκτικά άλλαξε το παιχνίδι της μόδας. Υπάρχει πριν και μετά τον Τομ Φορντ στη βιομηχανία της μόδας. Και νομίζω ότι είναι τόσο chic που άφησε λίγο τη μόδα για να γίνει κινηματογραφιστής», πρόσθεσε. «Απλώς δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα είμαι μέρος αυτού του κόσμου, μέρος του οράματός του», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα