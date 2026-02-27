Έμα Στόουν: Ο σύζυγός της θα τη σκηνοθετήσει σε ρομαντική κομεντί
Η ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στο φιλμ «The Catch» μαζί με τον Κρις Πάιν, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ντέιβ ΜακΚάρι

Με τον σύζυγό της πρόκειται να συνεργαστεί η Έμα Στόουν, αφού ο Ντέιβ ΜακΚάρι θα τη σκηνοθετήσει στην επερχόμενη ρομαντική κομεντί «The Catch». Ως κινηματογραφικό της ταίρι έχει επιλεγεί ο Κρις Πάιν.

Όπως ανέφερε το Deadline, η 37χρονη ηθοποιός προσέγγισε αρκετούς σταρ για συμπρωταγωνιστή της, ωστόσο ο Κρις Πάιν ήταν εκείνος που εξασφάλισε τελικά τον ρόλο έπειτα από πολλές συναντήσεις.

Στην ταινία της Universal Pictures, η Στόουν θα υποδυθεί μια οπαδό ομάδας του μπέιζμπολ, η οποία, άθελά της, γίνεται υπεύθυνη να χάσει η ομάδα της ένα κρίσιμο παιχνίδι, και καλείται τώρα να αντιμετωπίσει τις ενοχές της για την ήττα και την ανεπιθύμητη διασημότητα που παίρνει εξαιτίας του ατυχούς γεγονότος.


Το σενάριο της ταινίας υπογράφουν οι παραγωγοί-σεναριογράφοι του «The Paper», Πάτρικ Κανγκ και Μάικλ Λέβιν, ενώ την επίβλεψη της παραγωγής έχει αναλάβει και ο παραγωγός του «Stranger Things», Σον Λέβι.

Το «The Catch» θα αποτελέσει τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του ΜακΚάρι, μετά το «Brigsby Bear» (2017) με τον Κάιλ Μούνι. Αν και είχε αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές, είχε σημειώσει μόλις 681.632 δολάρια στο box office.

Φωτογραφίες: Shutterstock

