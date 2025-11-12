Η Έμα Στόουν είναι η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο σύμφωνα με τη «Χρυσή Τομή» - Ποιες άλλες διάσημες βρίσκονται στη λίστα

Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός συγκέντρωσε ποσοστό 94,72% στις αναλογίες της αρχαίας ελληνικής εξίσωσης που μετρά την αρμονία του προσώπου
Η Έμα Στόουν αναδείχθηκε η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο, σύμφωνα με νέα μελέτη που βασίζεται στη «Χρυσή Τομή», τη μαθηματική αρχή των αρχαίων Ελλήνων που μετρά την τελειότητα των αναλογιών. Η βραβευμένη με δύο Όσκαρ ηθοποιός, γνωστή μεταξύ άλλων από τις ταινίες Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου και La La Land του Ντάμιεν Σαζέλ, συγκέντρωσε 94,72% αντιστοιχία στη Χρυσή Τομή.
Ο Δρ. Τζούλιαν ντε Σίλβα, επικεφαλής του Κέντρου Προηγμένης Κοσμητικής και Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου στο Λονδίνο, εξήγησε ότι η Στόουν ξεχώρισε για την αρμονία των χαρακτηριστικών της. «Ήταν η σαφής νικήτρια όταν μετρήθηκαν όλα τα στοιχεία του προσώπου για φυσική τελειότητα» ανέφερε, σημειώνοντας ότι πέτυχε κορυφαίες βαθμολογίες στα φρύδια (94,2%), στο σχήμα του σαγονιού (97%) και στα χείλη (95,6%).
Η μελέτη χρησιμοποίησε τεχνικές χαρτογράφησης προσώπου για να καθορίσει ποιες γυναίκες πλησιάζουν περισσότερο τον χρυσό λόγο των 1,618, αριθμό που εκφράζει την απόλυτη αρμονία στη φύση και στην τέχνη, από τον Άνθρωπο του Βιτρούβιου του Λεονάρντο ντα Βίντσι έως τη σύγχρονη αισθητική ιατρική.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ζεντέγια με 94,37%, ακολουθούμενη από τη Φρίντα Πίντο (94,34%), τη Βανέσα Κίρμπι (94,31%) και τη Τζένα Ορτέγκα (93,91%). Στην πρώτη δεκάδα περιλαμβάνονται επίσης η Ολίβια Ροντρίγκο, η Μάργκο Ρόμπι, η Αϊσουάρια Ράι Μπάτσαν, η Τανγκ Γουέι και η Μπιγιονσέ.
Σύμφωνα με τον Δρ. ντε Σίλβα, οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν στους ειδικούς να αποκαλύπτουν «τα μαθηματικά πίσω από την ομορφιά», προσθέτοντας ότι η ίδια μεθοδολογία εφαρμόζεται πλέον και στον σχεδιασμό επεμβάσεων προσώπου.
Φωτογραφία άρθρου: John Nacion/Variety via Getty Images
