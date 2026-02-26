Η Νικόλ Κίντμαν δεν βιάζεται να μπει σε νέα σχέση μετά το διαζύγιο από τον Κιθ Έρμπαν
Η Νικόλ Κίντμαν δεν βιάζεται να μπει σε νέα σχέση μετά το διαζύγιο από τον Κιθ Έρμπαν
Βρίσκεται σε μια πραγματικά καλή φάση αυτή τη στιγμή, λέει πρόσωπο από το περιβάλλον της
Προσηλωμένη στην οικογένεια και την εργασία της παραμένει η Νικόλ Κίντμαν μετά τον χωρισμό της από τον Κιθ Έρμπαν, εξηγώντας σε συζητήσεις με φίλους της, πως δεν νιώθει καμία πίεση να μπει σε μία νέα σχέση.
Η ηθοποιός δεν φαίνεται να επιδιώκει άμεσα έναν νέο δεσμό μετά το διαζύγιό της, με πηγή από το περιβάλλον της να δηλώνει στο People ότι «η Νικόλ δεν βιάζεται να βγει ραντεβού. Βρίσκεται σε μια πραγματικά καλή φάση αυτή τη στιγμή». Παρότι προτεραιότητα της Κίντμαν παραμένουν τα παιδιά της και τα επαγγελματικά της σχέδια, τα οποία περιλαμβάνουν τις παραγωγές «Practical Magic 2» και «Margo’s Got Money Troubles», η ίδια πηγή επισημαίνει ότι «έχει κάνει συζητήσεις με στενούς φίλους σχετικά με το ενδεχόμενο να βγει ραντεβού». Όπως διευκρινίζεται, οι συζητήσεις αυτές είναι «χαλαρό ύφος» και «δεν νιώθει καμία πίεση. Όταν όμως θα είναι έτοιμη, θα στηριχτεί στον στενό της κύκλο για να της κάνει συστάσεις. Δεν είναι άνθρωπος που θα μπει τυχαία σε κάτι».
Η 58χρονη ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον επίσης 58χρονο μουσικό τον Σεπτέμβριο, επικαλούμενη αγεφύρωτες διαφορές. Η αίτηση κατατέθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου στο Νάσβιλ, όπου το πρώην ζευγάρι διέμενε από το 2007, μόλις τρεις μήνες μετά τη συμπλήρωση 19 ετών γάμου. Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε στις 6 Ιανουαρίου, έπειτα από εξωδικαστικό συμβιβασμό.
«Τα πράγματα έχουν πλέον ηρεμήσει», ανέφερε το ίδιο πρόσωπο, προσθέτοντας: «Είναι επικεντρωμένη σε όσα την κάνουν ευτυχισμένη, όπως η οικογένεια και η δουλειά». Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχει αποκτήσει δύο κόρες με τον Έρμπαν. Παράλληλα, από τον γάμο της με τον Τομ Κρουζ έχει δύο παιδιά.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
