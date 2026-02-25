ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έντονες αντιδράσεις για ηθοποιό που έβρισε δημόσια τον Έρικ Ντέιν μετά τον θάνατό του: «Ντροπή σου» γράφουν στα social media

Η Λόρα Αν Ταλ κατηγόρησε τον νεκρό ηθοποιό και ισχυρίστηκε πως συνέβαλε στην αποχώρησή του από το «Grey’s Anatomy», προκαλώντας οργή

Άννα Νταλλαρή
16 ΣΧΟΛΙΑ
Σάλο έχει προκαλέσει η στάση της Λόρα Αν Ταλ, η οποία επιτέθηκε δημόσια στον Έρικ Ντέιν λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του, με πολλούς να την κατηγορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ασέβεια και έλλειψη ενσυναίσθησης.

Η Ταλ, που είχε εμφανιστεί ως κομπάρσος στη σειρά Grey's Anatomy, προχώρησε σε σειρά αναρτήσεων στην πλατφόρμα Threads, όπου χαρακτήρισε τον Έρικ Ντέιν «κακό», «δειλό» και «αγενή», ενώ τον αποκάλεσε και «ναρκισσιστή». Παράλληλα, υποστήριξε ότι υπήρξε «κακοποιητική» συμπεριφορά εις βάρος της στα γυρίσματα και έγραψε πως «εγώ είμαι ο λόγος που απολύθηκε από το Grey’s».

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες, με πολλούς να σχολιάζουν: «Ο άνθρωπος μόλις πέθανε και έχει μικρά παιδιά, ντροπή σου», «Τώρα που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του μιλάς;», «Φαίνεται πως ο bully είσαι εσύ», ενώ άλλοι τόνισαν ότι ο χρονισμός των δηλώσεων είναι ακατάλληλος. 

Παρά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, με πολλούς να την καλούν ακόμη και να κατεβάσει τις αναρτήσεις της, σεβόμενη τα παιδιά του, η Ταλ όχι μόνο δεν τις διέγραψε, αλλά συνέχισε να επιμένει στη θέση της, υποστηρίζοντας στην πλατφόρμα ότι «κανείς στις ΗΠΑ δεν μπορεί να μηνύσει κάποιον που συκοφαντεί έναν νεκρό».
Η ίδια είχε διατυπώσει παρόμοιους ισχυρισμούς και το 2018, σε άρθρο της σε διαδικτυακή πλατφόρμα, αναφέροντας ότι είχε πληροφορηθεί μέσω τρίτων πως ο Ντέιν την είχε αποκαλέσει «περίεργη», ενώ είχε δηλώσει ότι δεν είχε συνομιλήσει ποτέ απευθείας μαζί του.

Ο Έρικ Ντέιν συμμετείχε στο βασικό καστ του «Grey’s Anatomy» από το 2006 έως το 2012, υποδυόμενος τον δρ. Μαρκ Σλόαν. Ο χαρακτήρας του αποχώρησε στην αρχή της 9ης σεζόν. Σε συνέντευξή του το 2024 στο podcast του Νταξ Σέπαρντ, είχε δηλώσει ότι θεωρεί πως η απομάκρυνσή του συνδέθηκε κυρίως με οικονομικούς λόγους, σημειώνοντας ότι είχε καταστεί «πολύ ακριβός» για το δίκτυο. 
Ο ηθοποιός πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου, λιγότερο από έναν χρόνο αφότου είχε αποκαλύψει ότι πάσχει από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

Aκολουθούν μερικά σχόλια στην ανάρτηση της Λόρα Αν Ταλ για τον Έρικ Ντέιν

Άννα Νταλλαρή
16 ΣΧΟΛΙΑ

