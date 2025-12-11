Η οργή της Κέλι Όσμπορν με τα σχόλια για την απώλεια βάρους: Αντε γαμ..., μόλις πέθανε ο πατέρας μου
Η οργή της Κέλι Όσμπορν με τα σχόλια για την απώλεια βάρους: Αντε γαμ..., μόλις πέθανε ο πατέρας μου

Η κόρη του Όζι Όσμπορν κάλεσε τους επικριτές της να σταματήσουν να σχολιάζουν την απώλεια βάρους και να αναρωτιούνται αν είναι άρρωστη

Η οργή της Κέλι Όσμπορν με τα σχόλια για την απώλεια βάρους: Αντε γαμ..., μόλις πέθανε ο πατέρας μου
Ιωάννα Μαρίνου
Μια οργισμένη απάντηση έδωσε η κόρη του Όζι ΌσμπορνΚέλι σε όλους όσοι σχολιάζουν την απώλεια βάρους της το τελευταίο διάστημα.

Η χήρα του θρύλου της heavy metal, Σάρον Όσμπορν παραχώρησε συνέντευξη στον Πιρς Μόργκαν την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, όπου μίλησε για τις τελευταίες ημέρες του αείμνηστου συζύγου της. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Μόργκαν έδειξε ένα  παλαιότερο Instagram story της Κέλι, στο οποίο καλεί τους επικριτές της να σταματήσουν τα σχόλια για την απώλεια βάρους της, αποκαλύπτοντας ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες με το φαγητό μετά τον θάνατο του πατέρα της στις 22 Ιουλίου.

Όπως είπε: «Σε όλους εκείνους που νομίζουν ότι είναι αστείοι και κακόβουλοι γράφοντας σχόλια όπως "είσαι άρρωστη" ή "δεν φαίνεσαι καλά". Ο πατέρας μου μόλις πέθανε και κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Το μόνο πράγμα για το οποίο έχω να ζήσω τώρα είναι η οικογένειά μου. Και επιλέγω να μοιράζομαι με εσάς την ευτυχισμένη πλευρά της ζωής μου, όχι τη θλιβερή». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Οπότε σε όλους αυτούς, άντε γ@@@θείτε».

Δείτε το βίντεο στο 54ο λεπτό

‘He Knew Last Show Would Kill Him’ Ozzy Osbourne’s Final Moments | Sharon Osbourne Interview

Μετά την προβολή του βίντεο, η Σάρον συμφώνησε αμέσως και υπερασπίστηκε την κόρη της. «Έχει δίκιο. Έχασε τον μπαμπά της, δεν μπορεί να φάει αυτή τη στιγμή».


Η Κέλι που έγινε γνωστή σε ηλικία 15 ετών μέσω του ριάλιτι της οικογένειάς της, «The Osbournes», έχει μιλήσει δημόσια για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει με την εικόνα του σώματός της και το βάρος της. Μιλώντας στο «People» τον περασμένο Μάιο αποκάλυψε την πίεση που δέχεται συνεχώς για την εμφάνισή της. «Ήμουν ναρκομανής, αλκοολική, ήμουν εντελώς χαομένη, απαράδεκτη με τους ανθρώπους, φρικτή,  αλλά δέχτηκα περισσότερη κριτική για το βάρος μου από ό,τι για οτιδήποτε άλλο». Η Κέλι έχει εξομολογηθεί πως κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, παρέμεινε κλεισμένη στο σπίτι καθ όλη την περίοδο της κύησης, φοβούμενη ότι θα την αποκαλούσαν «χοντρή».
