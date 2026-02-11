Άννα Κορακάκη για τη γέννηση της κόρης της: Είμαστε τόσο χαρούμενοι, είναι δύσκολα και έχω εκπλαγεί με τον εαυτό μου
Είναι μελαχρινούλα οπότε θα πούμε ότι μοιάζει στον μπαμπά, πρόσθεσε η Ολυμπιονίκης
Για τη γέννηση της κόρης της μίλησε η Άννα Κορακάκη, επισημαίνοντας πόσο χαρούμενη είναι. Η Ολυμπιονίκης εξήγησε πως η προσαρμογή είναι δύσκολη και ταυτόχρονα ωραία, σημειώνοντας πως έχει εκπλαγεί με τον εαυτό της για τις αντοχές της.
Η Άννα Κορακάκη έδωσε συνέντευξη στο «Πρωινό» την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και δήλωσε επίσης πως η κόρη της φαίνεται να μοιάζει περισσότερο στον πατέρα της, ο οποίος είναι εκπληκτικός απέναντι και στην ίδια αλλά και στο μωρό τους.
Η Ολυμπιονίκης είπε αναλυτικά: «Αχ, τι συναισθήματα, όλα στον υπέρτατο βαθμό. Είμαστε τόσο χαρούμενοι, τόσο ανακουφισμένοι, που όλα πήγανε καλά. Νιώθουμε πάρα πολύ ευλογημένοι. Νιώθουμε από τους πολύ τυχερούς ανθρώπους και πραγματικά εύχομαι σε όποιο ζευγάρι, όποιον άνθρωπο θέλει και επιζητά τη γονεϊκότητα, να τα καταφέρει. Είναι κάτι, που το σχεδιάζαμε και το ονειρευόμασταν από τον πρώτο καιρό που είχαμε γνωριστεί με τον Γιάννη και ήρθε σε μια στιγμή, πολύ συνειδητά και μια πολύ καλή στιγμή, που ήμασταν και οι δύο έτοιμοι. Εγώ και λόγω Ολυμπιακών αγώνων το 2024 στο Παρίσι, της προετοιμασίας και όλου του αγωνιστικού προγράμματος, που ήταν πολύ βεβαρημένο, σίγουρα έπρεπε να το βάλω και αυτό μέσα, να το υπολογίσω, γιατί όπως και στον αθλητισμό, θέλω να είμαι, όταν κάνω κάτι, 100% εκεί και παραγωγική και καλή, οπότε έτσι και αυτό… ήμασταν πολύ τυχεροί και όταν το θέλαμε την στιγμή, που το θέλαμε ήρθε όμορφα και καλά».
Όταν ρωτήθηκε σε ποιον μοιάζει το μωρό, απάντησε: «Εντάξει, έχουμε μια πρώτη εικόνα, γιατί είναι μελαχρινούλα, οπότε θα πούμε ότι μοιάζει στον μπαμπά. Έχω εκπλαγεί με τον εαυτό μου, γιατί πίστευα ότι δεν θα τα καταφέρω με τον ύπνο, γιατί είμαι πολύ του ύπνου, αλλά πραγματικά έχω εκπλαγεί με τον εαυτό μου και τις αντοχές μου, γιατί είναι δύσκολα. Είναι πρώτες μέρες και όσοι έχουν γίνει γονείς το καταλαβαίνουν. Η προσαρμογή είναι δύσκολη αρκετά. Ωραία, αλλά δύσκολη. Και ο Γιάννης, είναι ακριβώς όπως τον φανταζόμουν. Είναι εκπληκτικός».
Η Άννα Κορακάκη ανακοίνωσε τη γέννηση της κόρης της την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στην οποία έγραψε: «Γεννήθηκε η αγάπη αυτή, που ξεπερνάει τις λέξεις, όλες τις λέξεις. Και είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσει και ν’ ανατρέψει και τα πάντα, στο πάντα μας» και μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες μαζί της.
