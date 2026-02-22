Σάια ΛαΜπεφ: Στη δημοσιότητα η φωτογραφία σύλληψής του μετά τον ξυλοδαρμό
Ο ηθοποιός συνελήφθη την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου
Στη δημοσιότητα δόθηκε η φωτογραφία σύλληψης του Σάια ΛαΜπεφ, μετά τον ξυλοδαρμό στη Νέα Ορλεάνη.
Ο ηθοποιός, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου καθώς επιτέθηκε με ομοβικά σχόλια αλλά και σωματικά σε queer άντρες, φαίνεται καταβεβλημένος στη φωτογραφία, η οποία δημοσιεύτηκε από το αστυνομικό τμήμα της Νέας Ορλεάνης την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.
Σε βάρος του ΛαΜπεφ έχουν απαγγελθεί δύο κατηγορίες για απλή σωματική βλάβη. Η αστυνομία υποστηρίζει ότι ο ηθοποιός αποκάλεσε τους άνδρες με υβριστικό ομοφοβικό χαρακτηρισμό ενώ τους γρονθοκοπούσε και ότι συνέχισε να φωνάζει προσβλητικούς χαρακτηρισμούς ακόμη και όταν έφτασαν οι αστυνομικοί για να διερευνήσουν το περιστατικό.
«Αυτοί οι τύποι με έβαλαν φυλακή», φέρεται να είπε ο ΛαΜπεφ, σύμφωνα με την αναφορά και να προσθέτει: «Είμαι καθολικός». Μετά τη σύλληψή του, μάλιστα, ο ηθοποιός έγραψε αστειευόμενος στο Twitter: «Ελευθερώστε με».
Shia LaBeouf’s mugshot released after Mardi Gras arrest in New Orleans https://t.co/krKdrOmjLI pic.twitter.com/417RvH9PwW— Page Six (@PageSix) February 21, 2026
Free me— Shia LaBeouf (@thecampaignbook) February 18, 2026
