Λάιζα Μινέλι: Η στιγμή που έπιασε τον σύζυγό της να την απατά με άντρα και η μάχη με τις εξαρτήσεις

«Λάιζα, αυτή η ασθένεια θα σε σκοτώσει αν δεν κάνεις το σωστό. Σε παρακαλώ, όχι άλλα ψέματα. Κοίτα στον καθρέφτη και δες αυτό που βλέπουμε όλοι. Δείχνεις χάλια και νιώθεις ακόμα χειρότερα. Δεν μπορείς να το κάνεις μόνη σου».





Στο βιβλίο αναφέρεται και στις εξαρτήσεις της: «Είχα θέση πρώτης σειράς στους δαίμονες της μαμάς. Αλλά ήμουν πεπεισμένη ότι ήμουν διαφορετική. Χρησιμοποιούσα κοκαΐνη, αλλά έτσι έκαναν όλοι. Μωρό μου, τα είχα όλα υπό έλεγχο. Τι βλακείες».Μνημονεύοντας την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και όσα της είπε, όταν την πίεσε να συνεχίσει τη θεραπεία της, γράφει:Όσον αφορά δεν στον τελευταίο της γάμο, με τον Ντέιβιντ Γκεστ, η Μινέλι τον αποκαλεί κλόουν: «Προφανώς δεν ήμουν νηφάλια όταν παντρεύτηκα αυτόν τον κλόουν…», σημειώνει και σχολιάζει για τον πολυτελή γάμο τους: «Επίσης, ληστεία μετά βίας καλυμμένη. Ό,τι δεν μπορούσε να εξασφαλίσει δωρεάν, το χρέωσε στην American Express. Στη δική μου American Express».Τέλος, κάνει μία αναφορά στην εμφάνισή της στα Όσκαρ το 2022, όταν βγήκε στη σκηνή σε αναπηρικό αμαξίδιο. Όπως γράφει: «Μου δόθηκε ανεξήγητα εντολή – δεν με ρώτησαν καν – να καθίσω σε αναπηρικό αμαξίδιο ή να μην εμφανιστώ καθόλου. Μου είπαν ότι ήταν λόγω ηλικίας και για λόγους ασφαλείας… που ήταν ανοησίες. Δεν θα μου φέρονται έτσι, είπα».Από την άλλη, με αιχμηρό τόνο σχολιάζει για τη Lady Gaga: «Όταν μπέρδεψα λίγες λέξεις, η Gaga, που ήταν δίπλα μου, δεν έχασε ευκαιρία να παίξει τον ρόλο της καλοσυνάτης ηρωίδας μπροστά σε όλο τον κόσμο. “Σε έχω”, είπε, σκύβοντας πάνω μου». Παρά όλα αυτά, όταν η ποπ σταρ τη ρώτησε στα παρασκήνια «Είσαι καλά;», εκείνη απάντησε απλά: «Είμαι μεγάλη θαυμάστρια», εξηγώντας πως είχε μάθει από τους γονείς της ότι «σε στιγμές μεγάλης πίεσης, παραμένεις ευγενική».