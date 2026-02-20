Λάιζα Μινέλι: Η στιγμή που έπιασε τον σύζυγό της να την απατά με άντρα και η μάχη με τις εξαρτήσεις
Στην αυτοβιογραφία της η 80χρονη ηθοποιός ανατρέχει σε καθοριστικές στιγμές της προσωπικής και της επαγγελματικής της ζωής
Πτυχές της επαγγελματικής και της προσωπικής της ζωής φωτίζει η Λάιζα Μινέλι μέσα από την αυτοβιογραφία της.
Στο βιβλίο «Kids, Wait Till You Hear This!», η 80χρονη ηθοποιός περιγράφει μεταξύ άλλων τη στιγμή που έπιασε τον πρώτο της σύζυγο να κάνει σεξ στο κρεβάτι τους με άλλον άντρα, ανατρέχει στα παιδικά της χρόνια και εξηγεί πώς το πένθος για τον θάνατο της μητέρας της, της Τζούντι Γκάρλαντ, την οδήγησε στον εθισμό.
Αν και στο παρελθόν δηλώσει πως δεν θα έγραφε ποτέ αυτοβιογραφία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πείτε τα, όταν φύγω», η Μινέλι άλλαξε γνώμη, όταν εξοργίστηκε από τις ανακριβείς απεικονίσεις της ζωής της Γκάρλαντ αλλά και της δικής της. Έτσι απόφασισε να γράψει με τη βοήθεια του στενού της φίλου, Μάικλ Φάινσταϊν, τα απομνημονεύματά τηςμ αποσπάσματα των οποίων κυκλοφόρησαν.
Σε ένα από αυτά, η Μινέλι θυμάται τα παιδικά της χρόνια δίπλα στη μητέρα της, η οποία αντιμετώπιζε εθισμό με τα φάρμακα. Όπως γράφει: «Στα 13 μου ήμουν η φροντίστρια της μητέρας μου – μια νοσοκόμα, γιατρός, εδική για τα φάρμακά της και ψυχίατρος όλα σε ένα. Έχασα το μέτρημα των φορών που τηλεφωνούσα σε γιατρούς για να τους πω ότι της είχαν τελειώσει τα χάπια. Έλεγα: “Είμαι παιδί. Σας παρακαλώ, εκτελέστε τη συνταγή της μαμάς μου”».
Το βιβλίο καλύπτει ολόκληρη τη ζωή και την καριέρα της, συμπεριλαμβανομένης της στιγμής που «έπιασε» τον πρώτο της σύζυγο, Πίτερ Άλεν, στο συζυγικό τους κρεβάτι με άλλον άνδρα. «Επιστρέφοντας νωρίτερα από μια απολαυστική βόλτα για ψώνια, μπήκα στο διαμέρισμά μας και βρήκα τον Πίτερ να κάνει παθιασμένο σεξ. Με έναν άνδρα. Στο κρεβάτι μας», γράφει. Και συνεχίζει: «Καθώς ο άλλος κύριος ντυνόταν γρήγορα και εξαφανιζόταν, ένιωθα εύθραυστη και φοβισμένη. Πολύ παγωμένη συναισθηματικά για να εκφράσω τον θυμό και τον πόνο μου. Τότε ο Πίτερ ήρθε κοντά μου και με αγκάλιασε σφιχτά. Και οι δύο αρχίσαμε να κλαίμε. Με λυγμούς. Μου είπε για πρώτη φορά: “Λάιζα, σ’ αγαπώ περισσότερο από οποιονδήποτε στον κόσμο… και είμαι γκέι”».
Η Μινέλι που πολλές φορές έχει πει ότι από τον πατέρα της, τον Βινσέντε Μινέλι, κληρονόμησε τα «όνειρα» της και από τη μητέρα της την «ορμή» της, στο βιβλίο θυμάται ότι η μητέρα της έδωσε σε εκείνη και στην αδελφή της Λόρνα την επιλογή να μείνουν στο σχολείο ή να την ακολουθήσουν στις περιοδείες: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μέρα που μας κάθισε κάτω και μας έδωσε σε μένα και στη Λόρνα μια επιλογή… “Πότε φεύγουμε;” απαντήσαμε ταυτόχρονα».
Σε άλλο σημείο, περιγράφει μια βραδιά στο Λονδίνο, όταν εμφανίστηκαν μαζί στο Palladium: «Μετά το πρώτο μου τραγούδι την άκουσα να φωνάζει: “Ναι, μωρό μου! Πήγαινε!” Μετά το δεύτερο τραγούδι, άλλο ένα “Ναι!”, αλλά όχι τόσο δυνατό. Στο τρίτο τραγούδι, ας πούμε ότι έχανε τον ενθουσιασμό της. Την άκουσα να ψιθυρίζει στον παραγωγό μας: “Χάρολντ, βγάλ’ την από τη γ*** σκηνή μου!”».
Το 1969, ο θάνατος της Γκάρλαντ τη συγκλόνισε. «Έκλαιγα οκτώ συνεχόμενες ημέρες. Το άγχος και η ένταση με κατέκλυσαν. Ένας γιατρός μου έγραψε Valium για να χαλαρώσω πριν από την κηδεία. Αυτό που ξεκίνησε ως ευλογία μιας ημέρας σύντομα έγινε συνήθεια και μετά πλήρης εθισμός. Ήταν ένα τελευταίο δώρο, μια γενετική κληρονομιά από τη μαμά που δεν μπορούσα να αποφύγω», εξομολογείται.
Για τον ρόλο της στο Cabaret το 1972, που της χάρισε Όσκαρ, αποκαλύπτει: «δεν μπήκα καν στον κόπο να γράψω λόγο αποδοχής» επειδή ήταν βέβαιη ότι θα κέρδιζε η Νταϊάνα Ρος. Όταν ανακοινώθηκε το όνομά της, ο πατέρας της ούρλιαξε από χαρά τόσο δυνατά που της προκάλεσε εμβοές.
Στο βιβλίο αναφέρεται και στις εξαρτήσεις της: «Είχα θέση πρώτης σειράς στους δαίμονες της μαμάς. Αλλά ήμουν πεπεισμένη ότι ήμουν διαφορετική. Χρησιμοποιούσα κοκαΐνη, αλλά έτσι έκαναν όλοι. Μωρό μου, τα είχα όλα υπό έλεγχο. Τι βλακείες».
Μνημονεύοντας την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και όσα της είπε, όταν την πίεσε να συνεχίσει τη θεραπεία της, γράφει: «Λάιζα, αυτή η ασθένεια θα σε σκοτώσει αν δεν κάνεις το σωστό. Σε παρακαλώ, όχι άλλα ψέματα. Κοίτα στον καθρέφτη και δες αυτό που βλέπουμε όλοι. Δείχνεις χάλια και νιώθεις ακόμα χειρότερα. Δεν μπορείς να το κάνεις μόνη σου».
Όσον αφορά δεν στον τελευταίο της γάμο, με τον Ντέιβιντ Γκεστ, η Μινέλι τον αποκαλεί κλόουν: «Προφανώς δεν ήμουν νηφάλια όταν παντρεύτηκα αυτόν τον κλόουν…», σημειώνει και σχολιάζει για τον πολυτελή γάμο τους: «Επίσης, ληστεία μετά βίας καλυμμένη. Ό,τι δεν μπορούσε να εξασφαλίσει δωρεάν, το χρέωσε στην American Express. Στη δική μου American Express».
Τέλος, κάνει μία αναφορά στην εμφάνισή της στα Όσκαρ το 2022, όταν βγήκε στη σκηνή σε αναπηρικό αμαξίδιο. Όπως γράφει: «Μου δόθηκε ανεξήγητα εντολή – δεν με ρώτησαν καν – να καθίσω σε αναπηρικό αμαξίδιο ή να μην εμφανιστώ καθόλου. Μου είπαν ότι ήταν λόγω ηλικίας και για λόγους ασφαλείας… που ήταν ανοησίες. Δεν θα μου φέρονται έτσι, είπα».
Από την άλλη, με αιχμηρό τόνο σχολιάζει για τη Lady Gaga: «Όταν μπέρδεψα λίγες λέξεις, η Gaga, που ήταν δίπλα μου, δεν έχασε ευκαιρία να παίξει τον ρόλο της καλοσυνάτης ηρωίδας μπροστά σε όλο τον κόσμο. “Σε έχω”, είπε, σκύβοντας πάνω μου». Παρά όλα αυτά, όταν η ποπ σταρ τη ρώτησε στα παρασκήνια «Είσαι καλά;», εκείνη απάντησε απλά: «Είμαι μεγάλη θαυμάστρια», εξηγώντας πως είχε μάθει από τους γονείς της ότι «σε στιγμές μεγάλης πίεσης, παραμένεις ευγενική».
