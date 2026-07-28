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Πρώτη η AfD σε δημοσκόπηση στη Γερμανία, ο ανασχηματισμός δεν πείθει τους πολίτες
ΚΟΣΜΟΣ
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Πρώτη η AfD σε δημοσκόπηση στη Γερμανία, ο ανασχηματισμός δεν πείθει τους πολίτες

Μετά τον κυβερνητικό ανασχηματισμό των τελευταίων ημερών, μόνο ένας στους τέσσερις αναμένει βελτίωση της απόδοσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ως αποτέλεσμα και, αντιθέτως, το 68% δεν πιστεύει σε κάποια βελτίωση

Πρώτη η AfD σε δημοσκόπηση στη Γερμανία, ο ανασχηματισμός δεν πείθει τους πολίτες
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Έξι εβδομάδες πριν από τις κρατιδιακές εκλογές στη Σαξονία-'Ανχαλτ, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) διατηρεί το προβάδισμά της και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) να πέφτει στην πέμπτη θέση. Ταυτόχρονα, ο ανασχηματισμός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης δεν φαίνεται να πείθει τους πολίτες.

Στην τελευταία δημοσκόπηση «Trandbarometer» του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των δικτύων RTL και n-tv, η AfD βρίσκεται στην πρώτη θέση με 27,8% (+1 από την προηγούμενη μέτρηση), με τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) να ακολουθεί με 21% (-1). Οι Πράσινοι αναδεικνύονται τρίτη δύναμη με 16% και χωρίς μεταβολή των ποσοστών τους, ενώ η Αριστερά ανεβαίνει στο 13% (+1), αφήνοντας το SPD πέμπτο με 12%. Ανάλογη είναι η εικόνα και στο ερώτημα σχετικά με το ποια πολιτική δύναμη είναι σε θέση να χειριστεί καλύτερα τα προβλήματα της χώρας: Το 15% επιλέγει την AfD, την Ένωση το 12% και την Αριστερά ή τους Πράσινους το 6% και το SPD το 5%. Το ποσοστό των ερωτηθέντων που δηλώνουν ικανοποιημένοι από τον καγκελάριο φθάνει το 15% (+1), ενώ το 83% (-2) εκφράζει τη δυσαρέσκειά του.

Μετά τον κυβερνητικό ανασχηματισμό των τελευταίων ημερών, μόνο ένας στους τέσσερις αναμένει βελτίωση της απόδοσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ως αποτέλεσμα και, αντιθέτως, το 68% δεν πιστεύει σε κάποια βελτίωση. Οι μισοί από τους ερωτηθέντες θεωρούν μάλιστα τον νέο υπουργό Υγείας Κάρστεν Λίνεμαν ακατάλληλο για τη θέση.
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