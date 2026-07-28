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Πρώτη η AfD σε δημοσκόπηση στη Γερμανία, ο ανασχηματισμός δεν πείθει τους πολίτες
Πρώτη η AfD σε δημοσκόπηση στη Γερμανία, ο ανασχηματισμός δεν πείθει τους πολίτες
Μετά τον κυβερνητικό ανασχηματισμό των τελευταίων ημερών, μόνο ένας στους τέσσερις αναμένει βελτίωση της απόδοσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ως αποτέλεσμα και, αντιθέτως, το 68% δεν πιστεύει σε κάποια βελτίωση
Έξι εβδομάδες πριν από τις κρατιδιακές εκλογές στη Σαξονία-'Ανχαλτ, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) διατηρεί το προβάδισμά της και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) να πέφτει στην πέμπτη θέση. Ταυτόχρονα, ο ανασχηματισμός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης δεν φαίνεται να πείθει τους πολίτες.
Στην τελευταία δημοσκόπηση «Trandbarometer» του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των δικτύων RTL και n-tv, η AfD βρίσκεται στην πρώτη θέση με 27,8% (+1 από την προηγούμενη μέτρηση), με τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) να ακολουθεί με 21% (-1). Οι Πράσινοι αναδεικνύονται τρίτη δύναμη με 16% και χωρίς μεταβολή των ποσοστών τους, ενώ η Αριστερά ανεβαίνει στο 13% (+1), αφήνοντας το SPD πέμπτο με 12%. Ανάλογη είναι η εικόνα και στο ερώτημα σχετικά με το ποια πολιτική δύναμη είναι σε θέση να χειριστεί καλύτερα τα προβλήματα της χώρας: Το 15% επιλέγει την AfD, την Ένωση το 12% και την Αριστερά ή τους Πράσινους το 6% και το SPD το 5%. Το ποσοστό των ερωτηθέντων που δηλώνουν ικανοποιημένοι από τον καγκελάριο φθάνει το 15% (+1), ενώ το 83% (-2) εκφράζει τη δυσαρέσκειά του.
Μετά τον κυβερνητικό ανασχηματισμό των τελευταίων ημερών, μόνο ένας στους τέσσερις αναμένει βελτίωση της απόδοσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ως αποτέλεσμα και, αντιθέτως, το 68% δεν πιστεύει σε κάποια βελτίωση. Οι μισοί από τους ερωτηθέντες θεωρούν μάλιστα τον νέο υπουργό Υγείας Κάρστεν Λίνεμαν ακατάλληλο για τη θέση.
Στην τελευταία δημοσκόπηση «Trandbarometer» του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των δικτύων RTL και n-tv, η AfD βρίσκεται στην πρώτη θέση με 27,8% (+1 από την προηγούμενη μέτρηση), με τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) να ακολουθεί με 21% (-1). Οι Πράσινοι αναδεικνύονται τρίτη δύναμη με 16% και χωρίς μεταβολή των ποσοστών τους, ενώ η Αριστερά ανεβαίνει στο 13% (+1), αφήνοντας το SPD πέμπτο με 12%. Ανάλογη είναι η εικόνα και στο ερώτημα σχετικά με το ποια πολιτική δύναμη είναι σε θέση να χειριστεί καλύτερα τα προβλήματα της χώρας: Το 15% επιλέγει την AfD, την Ένωση το 12% και την Αριστερά ή τους Πράσινους το 6% και το SPD το 5%. Το ποσοστό των ερωτηθέντων που δηλώνουν ικανοποιημένοι από τον καγκελάριο φθάνει το 15% (+1), ενώ το 83% (-2) εκφράζει τη δυσαρέσκειά του.
Μετά τον κυβερνητικό ανασχηματισμό των τελευταίων ημερών, μόνο ένας στους τέσσερις αναμένει βελτίωση της απόδοσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ως αποτέλεσμα και, αντιθέτως, το 68% δεν πιστεύει σε κάποια βελτίωση. Οι μισοί από τους ερωτηθέντες θεωρούν μάλιστα τον νέο υπουργό Υγείας Κάρστεν Λίνεμαν ακατάλληλο για τη θέση.
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