Μαρία Χάνου: Ήταν μεγάλη μου επιθυμία να μην ταυτιστώ επαγγελματικά με τους γονείς μου
Μαρία Χάνου: Ήταν μεγάλη μου επιθυμία να μην ταυτιστώ επαγγελματικά με τους γονείς μου
Η κόρη της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και του Ταξιάρχη Χάνου μίλησε για τη σχέση με τους γονείς της και την απόφασή της να ασχοληθεί με την υποκριτική
Την πρόθεσή της όταν αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με την υποκριτική να μην ταυτιστεί με την πορεία των γονιών της, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και Ταξιάρχη Χάνου, εξέφρασε η Μαρία Χάνου.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@star» που προβλήθηκε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για την ανταπόκριση που έχει ο ρόλος της στη σειρά «Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα», ενώ εξήγησε πώς βίωσε την προσπάθειά της να χαράξει τη δική της επαγγελματική πορεία.
Η Μαρία Χάνου σχολίασε ότι στα πρώτα της βήματα την απασχολούσε έντονα το να μην μπει σε μια αυτόματη σύγκριση με τους γονείς της και να καταφέρει να ξεχωρίσει ως επαγγελματίας, ενώ παράλληλα μίλησε και για το πώς αντιλαμβάνεται σήμερα τον χωρισμό τους: «Είχα την ανησυχία τα πρώτα χρόνια να διαφοροποιηθώ από τους γονείς μου. Μεγάλη μου επιθυμία ήταν να μην ταυτιστώ επαγγελματικά μαζί τους. Τα πρώτα χρόνια σκεφτόμουν να φανώ αντάξιά τους, αλλά είναι τόσο λάθος σκέψη. Ο χωρισμός των γονιών είναι μια τραυματική εμπειρία, όσο γλυκά κι αν γίνει. Ένα παιδί θα πληγωθεί, μετά είναι πολύ σημαντική η διαχείριση των γονιών».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgisgsqb7ptt)
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η ηθοποιός στάθηκε και στη σχέση που έχει χτίσει με το κοινό μέσα από τον ρόλο της Βέλης στο σίριαλ «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα»: «Είναι πολύ ωραία η ανταπόκριση που παίρνω από τον κόσμο για το ρόλο της Βέλης στη Μουρμούρα και δεν το πιστεύω ορισμένες φορές, γιατί έχουν περάσει και χρόνια. Μου μιλάνε στον δρόμο και αυτό μου αρέσει».
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@star» που προβλήθηκε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για την ανταπόκριση που έχει ο ρόλος της στη σειρά «Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα», ενώ εξήγησε πώς βίωσε την προσπάθειά της να χαράξει τη δική της επαγγελματική πορεία.
Η Μαρία Χάνου σχολίασε ότι στα πρώτα της βήματα την απασχολούσε έντονα το να μην μπει σε μια αυτόματη σύγκριση με τους γονείς της και να καταφέρει να ξεχωρίσει ως επαγγελματίας, ενώ παράλληλα μίλησε και για το πώς αντιλαμβάνεται σήμερα τον χωρισμό τους: «Είχα την ανησυχία τα πρώτα χρόνια να διαφοροποιηθώ από τους γονείς μου. Μεγάλη μου επιθυμία ήταν να μην ταυτιστώ επαγγελματικά μαζί τους. Τα πρώτα χρόνια σκεφτόμουν να φανώ αντάξιά τους, αλλά είναι τόσο λάθος σκέψη. Ο χωρισμός των γονιών είναι μια τραυματική εμπειρία, όσο γλυκά κι αν γίνει. Ένα παιδί θα πληγωθεί, μετά είναι πολύ σημαντική η διαχείριση των γονιών».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η ηθοποιός στάθηκε και στη σχέση που έχει χτίσει με το κοινό μέσα από τον ρόλο της Βέλης στο σίριαλ «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα»: «Είναι πολύ ωραία η ανταπόκριση που παίρνω από τον κόσμο για το ρόλο της Βέλης στη Μουρμούρα και δεν το πιστεύω ορισμένες φορές, γιατί έχουν περάσει και χρόνια. Μου μιλάνε στον δρόμο και αυτό μου αρέσει».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα