Πάρις Χίλτον: Ημίγυμνη για τα 45α γενέθλιά της, έκρυψε τα απαραίτητα με πούπουλα, δείτε φωτογραφίες
«Χρόνια πολλά, όμορφη μου κοπέλα!! Σ' αγαπώ», σχολίασε η Ντονατέλα Βερσάτσε

Με έναν άκρως αποκαλυπτικό τρόπο γιόρτασε τα 45α γενέθλιά της η Πάρις Χίλτον.

Η πλούσια κληρονόμος δημοσίευσε, μάλιστα, μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram από αυτό που η ίδια χαρακτήρισε ως «το κοστούμι των γενεθλίων μου».

Στις περισσότερες από τις φωτογραφίες η Πάρις Χίλτον είναι ημίγυμνη καλύπτοντας τα απαραίτητα μόνο με ροζ πούπουλα σε ένα ροζ φόντο

«Χρόνια πολλά, όμορφη μου κοπέλα!! Σ' αγαπώ ✨», σχολίασε η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Ντονατέλα Βερσάτσε, «OMG», πρόσθεσε η Μπρουκς Νάντερ το κορίτσι εξωφύλλου του Sports Illustrated.


