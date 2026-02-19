Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης; Η CrediaBank γίνεται συνοδηγός στην επιχειρηματική σου διαδρομή και σε βοηθά να φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου.
Πάρις Χίλτον: Ημίγυμνη για τα 45α γενέθλιά της, έκρυψε τα απαραίτητα με πούπουλα, δείτε φωτογραφίες
«Χρόνια πολλά, όμορφη μου κοπέλα!! Σ' αγαπώ», σχολίασε η Ντονατέλα Βερσάτσε
Με έναν άκρως αποκαλυπτικό τρόπο γιόρτασε τα 45α γενέθλιά της η Πάρις Χίλτον.
Η πλούσια κληρονόμος δημοσίευσε, μάλιστα, μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram από αυτό που η ίδια χαρακτήρισε ως «το κοστούμι των γενεθλίων μου».
Στις περισσότερες από τις φωτογραφίες η Πάρις Χίλτον είναι ημίγυμνη καλύπτοντας τα απαραίτητα μόνο με ροζ πούπουλα σε ένα ροζ φόντο
«Χρόνια πολλά, όμορφη μου κοπέλα!! Σ' αγαπώ ✨», σχολίασε η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Ντονατέλα Βερσάτσε, «OMG», πρόσθεσε η Μπρουκς Νάντερ το κορίτσι εξωφύλλου του Sports Illustrated.
