Μαρία Κίτσου: Είμαι εργασιομανής αλλά δεν θα άφηνα έναν έρωτα για να πέσω με τα μούτρα στη δουλειά
Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στη δουλειά και σε έναν έρωτα, δεν θα διάλεγα, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για την καριέρα και την προσωπική της ζωή μίλησε η Μαρία Κίτσου, δηλώνοντας πως δεν θα άφηνε έναν έρωτα για να πέσει με τα μούτρα στη δουλειά, παρόλο που είναι εργασιομανής.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο vidcast «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει» και επισήμανε πως δεν θα μπορούσε να διαλέξει ανάμεσα σε δουλειά και έρωτα, διότι και τα δύο είναι σημαντικά για εκείνη. Ωστόσο, ανέφερε πως έχει τύχει να βρίσκεται σε σχέση ενώ εργαζόταν πολλές ώρες με αποτέλεσμα να πάθει υπερκόπωση μάλιστα, αλλά ο τότε σύντροφός της την είχε στηρίξει πολύ.
Η Μαρία Κίτσου ανέφερε αναλυτικά: «Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στη δουλειά και σε έναν έρωτα, δεν θα διάλεγα. Θα διάλεγα να τα συγκεράσω, κάπως να πάνε μαζί. Είμαι εργασιομανής αλλά δεν θα άφηνα έναν έρωτα για να πέσω με τα μούτρα στη δουλειά και στην καριέρα. Θα ήθελα να τα συνδυάσω και τα δύο. Γίνεται να τα κάνεις και τα δύο, αλλά είναι δύσκολο, ειδικά όταν δεν έχεις χρόνο. Όταν έχεις γύρισμα 12 ώρες, μετά έχεις έξι ώρες πρόβα, γυρνάς αργά σπίτι να κάνεις επανάληψη τα λόγια σου, πότε βλέπεις τον σύντροφό σου;».
Στη συνέχεια, η ηθοποιός, η οποία την περίοδο που γύριζε τις «Άγριες Μέλισσες» έκανε παράλληλα και θέατρο, είπε πως θα έπρεπε να το σκεφτεί πολύ για να κάνει στο μέλλον και τις δύο δουλειές παράλληλα, καθώς την οδήγησε στην υπερκόπωση, αλλά υπήρξε τυχερή γιατί ο τότε σύντροφός της ήταν στο πλευρό της: «Θα το σκεφτώ πολύ αν θα ξανακάνω ταυτόχρονα και τηλεόραση και θέατρο. Χρειαζόμουν χρόνο για μένα κυρίως. Είχα πάθει υπερκόπωση στις “Άγριες Μέλισσες” και με τα θέατρα και όλα. Έπαθα γερό κοκομπλόκο. Το καλό ήταν ότι ήμουν λειτουργική στη δουλειά και ο σύντροφός μου τότε με είχε στηρίξει πάρα πολύ σε αυτό που περνούσα», εξήγησε.
Η Μαρία Κίτσου σε άλλο σημείο αποκάλυψε πως αυτό το διάστημα είναι μόνη της: «Περνάω μία φάση που τα τελευταία χρόνια που είμαι νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει. Πάντα θεωρούσα ότι ο έρωτας είναι το παν και ότι φέρνει την ολοκλήρωση και διώχνει την κατάθλιψη. Συνέβαινε μέχρι σε ένα σημείο, αλλά μετά κάτι δεν πήγαινε καλά γιατί ήταν σαθρές οι βάσεις. Πρέπει πρώτα να αποκτήσεις έναν έρωτα με τον εαυτό σου και μετά να αποκτήσεις έναν σύντροφο. Οπότε είμαι μόνη μου και είναι η πρώτη φορά που το απολαμβάνω τόσο πολύ. Παλιά έλεγα "αχ να έρθει ένας έρωτας". Τώρα δεν ξέρω καν αν πιστεύω στον έρωτα», δήλωσε.
Έπειτα, η ηθοποιός απόκάλυψε πως έκανε την πρώτη της σχέση στα 19 και ήταν πολύ σοβαρή, όπως κάθε επόμενη σχέση της, καθώς είχε την ανάγκη για κάτι πιο σταθερό, ενώ ανέφερε πως έχει κάνει σχέση και με άντρα 10 χρόνια μεγαλύτερό της.
