Ηλίας Βαλάσης: Αν βγω γυμνός στον δρόμο δεν θα ενοχληθεί κανείς, αλλά θα ενοχληθεί αν κάνω τον σταυρό μου
Όλα είναι Θεός για εμένα, σχολίασε ο ηθοποιός
Στον τρόπο που εκφράζει την πίστη του αναφέρθηκε ο Ηλίας Βαλάσης και στα σχόλια που ενδέχεται να δεχτεί αν κάνει τον σταυρό του, τονίζοντας ότι κάποιος θα ενοχλούταν λιγότερο εάν έβγαινε γυμνός στον δρόμο, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Ο ηθοποιός μίλησε για τις αντιδράσεις που δέχεται για τη δημόσια στάση του, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί γύρω από τις προσωπικές του επιλογές και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η έκφραση της πίστης του. Συγκεκριμένα, ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Λοιπόν»: «Όλη μέρα και όλη νύχτα γράφουν. Κάνω τον σταυρό μου και ενοχλεί το σύμπαν τους. Εγώ δεν ξινίζω ποτέ με τις επιλογές των άλλων. Τις σέβομαι, αλλά μπορεί να μην τις υιοθετώ. Το τρομερό είναι ότι οι άλλοι με έναν Χριστιανό Ορθόδοξο, που το λέει κιόλας, ενοχλούνται. Αν βγω γυμνός στον δρόμο, δεν θα ενοχληθεί κανείς, αλλά θα ενοχληθεί αν κάνω τον σταυρό μου».
Σε άλλο σημείο, σχολίασε τη σχέση του με τον Θεό, εξηγώντας από πού αντλεί δύναμη: «Από τον Θεό αντλώ τη δύναμή μου. Όλα είναι Θεός για εμένα. Μπορεί να έχω κατηγορηθεί γι’ αυτό όχι μόνο ως γραφικός, αλλά ως προβληματικός. Από κάποιους θεωρείται πρόβλημα, ενώ εσύ κάνεις κάτι απλά για σένα. Κι όμως, κάποιους τους ενοχλεί το πόσο πιστεύω εγώ».
Εξηγώντας πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος τη στάση της κοινωνίας απέναντι στην πίστη, ο Ηλίας Βαλάσης απέδωσε αυτή την ένταση σε μια βαθύτερη αλλαγή των ανθρώπων, λέγοντας: «Έχει αλλάξει η ψυχή των ανθρώπων. Έχουν πετάξει έξω αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω γιατί, όμως, αναστατώνονται από κάτι που έχουν πετάξει στα σκουπίδια».
