Ηλίας Βαλάσης: Αν βγω γυμνός στον δρόμο δεν θα ενοχληθεί κανείς, αλλά θα ενοχληθεί αν κάνω τον σταυρό μου
GALA
Ηλίας Βαλάσης Χριστός Πίστη

Ηλίας Βαλάσης: Αν βγω γυμνός στον δρόμο δεν θα ενοχληθεί κανείς, αλλά θα ενοχληθεί αν κάνω τον σταυρό μου

Όλα είναι Θεός για εμένα, σχολίασε ο ηθοποιός

Ηλίας Βαλάσης: Αν βγω γυμνός στον δρόμο δεν θα ενοχληθεί κανείς, αλλά θα ενοχληθεί αν κάνω τον σταυρό μου
Ιωάννα Μαρίνου
85 ΣΧΟΛΙΑ
Στον τρόπο που εκφράζει την πίστη του αναφέρθηκε ο Ηλίας Βαλάσης και στα σχόλια που ενδέχεται να δεχτεί αν κάνει τον σταυρό του, τονίζοντας ότι κάποιος θα ενοχλούταν λιγότερο εάν έβγαινε γυμνός στον δρόμο, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός μίλησε για τις αντιδράσεις που δέχεται για τη δημόσια στάση του, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί γύρω από τις προσωπικές του επιλογές και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η έκφραση της πίστης του. Συγκεκριμένα, ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Λοιπόν»: «Όλη μέρα και όλη νύχτα γράφουν. Κάνω τον σταυρό μου και ενοχλεί το σύμπαν τους. Εγώ δεν ξινίζω ποτέ με τις επιλογές των άλλων. Τις σέβομαι, αλλά μπορεί να μην τις υιοθετώ. Το τρομερό είναι ότι οι άλλοι με έναν Χριστιανό Ορθόδοξο, που το λέει κιόλας, ενοχλούνται. Αν βγω γυμνός στον δρόμο, δεν θα ενοχληθεί κανείς, αλλά θα ενοχληθεί αν κάνω τον σταυρό μου».

Σε άλλο σημείο, σχολίασε τη σχέση του με τον Θεό, εξηγώντας από πού αντλεί δύναμη: «Από τον Θεό αντλώ τη δύναμή μου. Όλα είναι Θεός για εμένα. Μπορεί να έχω κατηγορηθεί γι’ αυτό όχι μόνο ως γραφικός, αλλά ως προβληματικός. Από κάποιους θεωρείται πρόβλημα, ενώ εσύ κάνεις κάτι απλά για σένα. Κι όμως, κάποιους τους ενοχλεί το πόσο πιστεύω εγώ».

Εξηγώντας πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος τη στάση της κοινωνίας απέναντι στην πίστη, ο Ηλίας Βαλάσης απέδωσε αυτή την ένταση σε μια βαθύτερη αλλαγή των ανθρώπων, λέγοντας: «Έχει αλλάξει η ψυχή των ανθρώπων. Έχουν πετάξει έξω αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω γιατί, όμως, αναστατώνονται από κάτι που έχουν πετάξει στα σκουπίδια».
Ιωάννα Μαρίνου
85 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

To ξενοδοχειακό συγκρότημα που επενδύει στους ανθρώπους του

Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης