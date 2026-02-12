F1: Πράσινο φως για σίκουελ μετά τον εισπρακτικό θρίαμβο των 633 εκατ. δολαρίων
F1: Πράσινο φως για σίκουελ μετά τον εισπρακτικό θρίαμβο των 633 εκατ. δολαρίων

Η Apple Studios ενέκρινε τη συνέχεια του φιλμ

Η μεγάλη εμπορική πορεία του «F1» στα παγκόσμια ταμεία, με εισπράξεις που αγγίζουν τα 633 εκατομμύρια δολάρια, ανοίγει και επίσημα τον δρόμο για το επερχόμενο σίκουελ .

Ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ επιβεβαίωσε ότι η Apple Studios έδωσε το «πράσινο φως» για τη συνέχεια της ταινίας, την ώρα που το φιλμ εξακολουθεί να συζητιέται τόσο για την κινηματογραφική του ένταση όσο και για τη διάκρισή του στα Όσκαρ.

Μιλώντας στο BBC, κατά τη διάρκεια του ετήσιου γεύματος των υποψηφίων των Όσκαρ, στο Λος Άντζελες, ο βετεράνος παραγωγός παραδέχτηκε ότι ήταν «έκπληκτος και ενθουσιασμένος» από την υποψηφιότητα του «F1» για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Στάθηκε, παράλληλα, στις δυσκολίες που προηγήθηκαν μέχρι να ολοκληρωθεί το πρότζεκτ, τονίζοντας ότι τελικά δικαίωσε την προσπάθεια και βρήκε ανταπόκριση στο κοινό διεθνώς.

«Ήταν μια μακρά διαδρομή μέχρι να ολοκληρωθεί η ταινία, καθώς έπρεπε να αντέξουμε μερικές απεργίες, αλλά τελικά το έργο ψυχαγώγησε το κοινό σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Μπρουκχάιμερ για το «F1». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη συνεργασία του με τον Μπραντ Πιτ, υπογραμμίζοντας ότι ήταν μια εμπειρία που ξεχώρισε για τον ίδιο: «Δεν είχα συνεργαστεί ποτέ με τον Μπραντ Πιτ στο παρελθόν και ήταν πραγματικά συναρπαστικό να δουλέψω μαζί του».

Δείτε το τρέιλερ του «F1»

F1 | Main Trailer

Σε ό,τι αφορά την επόμενη ταινία, προς το παρόν δεν έχουν δοθεί στοιχεία για την πλοκή. Ωστόσο, θεωρείται δεδομένο ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός θα επιστρέψει στο σίκουελ, ενώ ο Μπρουκχάιμερ ξεκαθάρισε ότι κάθε περαιτέρω πληροφορία παραμένει, για την ώρα, επτασφράγιστο μυστικό.
