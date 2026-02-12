Ο Σάκης Τανιμανίδης αποθέωσε τη Χριστίνα Μπόμπα στο ταξίδι τους στη Βιέννη: «Δες τι γυναίκα θα κυκλοφορήσω», δείτε βίντεο
Το ζευγάρι ανέβασε στιγμιότυπα από τη βραδινή του έξοδο στην πρωτεύουσα της Αυστρίας
Στη Βιέννη βρίσκονται ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα λίγες ημέρες πριν από τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και ανέβασαν βίντεο και φωτογραφίες στα social media τους από εκεί.
Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο λίγο πριν από τη βραδινή τους έξοδο, δείχνοντας την κομψή τους εμφάνιση. Ο Σάκης Τανιμανίδης ακούγεται να λέει για τη σύζυγό του: «Δες τι γυναίκα θα κυκλοφορήσω» αποθεώνοντάς τη, με εκείνη να απαντά: «Κι εγώ τι αγόρι». «Και καθόλου αργοπορημένη», πρόσθεσε ο παρουσιαστής.
Η Χριστίνα Μπόμπα, λίγο αργότερα, δημοσίευσε στο δικό της προφίλ αρκετά στιγμιότυπα από τη βραδινή τους έξοδο, γράφοντας στη λεζάντα: «Βραδινή έξοδος στη Βιέννη». Σε κάποιες από τις φωτογραφίες η Instagrammer παρουσιάζεται μόνη της με το μαύρο της φόρεμα, ενώ σε κάποιες άλλες ποζάρει αγκαλιά με τον σύζυγό της.
Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης αγαπούν τα ταξίδια και όποτε έχουν την ευκαιρία είτε μόνοι τους είτε με τις δίδυμες κόρες τους αναχωρούν για νέους προορισμούς. Αυτή τη φορά επέλεξαν να κάνουν ένα ρομαντικό ταξίδι οι δύο τους και να απολαύσουν λίγο χρόνο ως ζευγάρι.
