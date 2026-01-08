Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης ταξίδεψαν στις Μαλδίβες, δείτε φωτογραφίες
GALA
Χριστίνα Μπόμπα Σάκης Τανιμανίδης Μαλδίβες

Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης ταξίδεψαν στις Μαλδίβες, δείτε φωτογραφίες

Το ζευγάρι έκανε το ταξίδι μαζί με τις κόρες του την περίοδο των εορτών

Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης ταξίδεψαν στις Μαλδίβες, δείτε φωτογραφίες
7 ΣΧΟΛΙΑ
Στις Μαλδίβες ταξίδεψαν μαζί με τις δίδυμες κόρες τους την περίοδο των εορτών η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης. Το ζευγάρι προχώρησε σε μια κοινή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους εικόνες από το ταξίδι του.

Στα σχετικά στιγμιότυπα, ο παρουσιαστής και η Instagrammer απαθανατίζονται σε εξωτικές παραλίες, ενώ δεν έλειψαν και οι φωτογραφίες με τα παιδιά τους. «Οικογενειακό ταξίδι στις Μαλδίβες», ήταν το σχόλιο που έκαναν στην κοινή ανάρτησή τους στο Instagram.

Δείτε τις φωτογραφίες από το ταξίδι τους


Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης ταξίδεψαν στις Μαλδίβες, δείτε φωτογραφίες
Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης ταξίδεψαν στις Μαλδίβες, δείτε φωτογραφίες
Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης ταξίδεψαν στις Μαλδίβες, δείτε φωτογραφίες
Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης ταξίδεψαν στις Μαλδίβες, δείτε φωτογραφίες
Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης ταξίδεψαν στις Μαλδίβες, δείτε φωτογραφίες
Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης ταξίδεψαν στις Μαλδίβες, δείτε φωτογραφίες
Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης ταξίδεψαν στις Μαλδίβες, δείτε φωτογραφίες
Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης ταξίδεψαν στις Μαλδίβες, δείτε φωτογραφίες
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης