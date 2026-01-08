Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης ταξίδεψαν στις Μαλδίβες, δείτε φωτογραφίες
Το ζευγάρι έκανε το ταξίδι μαζί με τις κόρες του την περίοδο των εορτών
Στις Μαλδίβες ταξίδεψαν μαζί με τις δίδυμες κόρες τους την περίοδο των εορτών η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης. Το ζευγάρι προχώρησε σε μια κοινή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους εικόνες από το ταξίδι του.
Στα σχετικά στιγμιότυπα, ο παρουσιαστής και η Instagrammer απαθανατίζονται σε εξωτικές παραλίες, ενώ δεν έλειψαν και οι φωτογραφίες με τα παιδιά τους. «Οικογενειακό ταξίδι στις Μαλδίβες», ήταν το σχόλιο που έκαναν στην κοινή ανάρτησή τους στο Instagram.
Δείτε τις φωτογραφίες από το ταξίδι τους
