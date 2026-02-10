Η Τσάπελ Ρόαν αποχωρεί από την εταιρεία που την εκπροσωπεί μετά τις αποκαλύψεις για δεσμούς με την υπόθεση Έπσταϊν

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Η τραγουδίστρια επικαλείται ασυμβατότητα αξιών μετά τις αποκαλύψεις
Την απόφασή της να τερματίσει τη συνεργασία της με τη Wasserman Music γνωστοποίησε η Τσάπελ Ρόαν, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να εκπροσωπείται από έναν οργανισμό, του οποίου η ηγεσία συνδέθηκε τις τελευταίες ημέρες με δημοσιεύματα και αναφορές που προέκυψαν από έγγραφα της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν και τα οποία, όπως υποστηρίζει, έρχονται σε σύγκρουση με τις προσωπικές και επαγγελματικές της αξίες.
Η 27χρονη τραγουδίστρια ανακοίνωσε τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, μέσω ανάρτησης στο Instagram, ότι από σήμερα δεν ανήκει πλέον στο δυναμικό της Wasserman Music, του οργανισμού ταλέντων που ηγείται ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Κέισι Γουάσερμαν.
«Από σήμερα, δεν εκπροσωπούμαι πλέον από τη Wasserman, τον οργανισμό ταλέντων που διευθύνεται από τον Κέισι Γουάσερμαν», έγραψε χαρακτηριστικά η Τσάπελ Ρόαν, αιτιολογώντας την απόφασή της με σαφείς αναφορές στις αξίες που θεωρεί αδιαπραγμάτευτες στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας.
Η ερμηνεύτρια του Pink Pony Club σημείωσε ότι θέτει υψηλά στάνταρ στους συνεργάτες της και ότι έχει ευθύνη όχι μόνο απέναντι στον εαυτό της, αλλά και απέναντι στις ομάδες με τις οποίες συνεργάζεται. «Κρατώ τις ομάδες μου στα υψηλότερα δυνατά πρότυπα και έχω καθήκον να τις προστατεύω. Κανένας καλλιτέχνης, ατζέντης ή εργαζόμενος δεν θα έπρεπε να αναμένεται να υπερασπιστεί ή να παραβλέψει πράξεις που συγκρούονται τόσο βαθιά με τις δικές μας ηθικές αξίες», ανέφερε.
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η απόφασή της δεν στρέφεται κατά των ανθρώπων που εργάζονται στην εταιρεία. «Τρέφω βαθύ σεβασμό και εκτίμηση για τους ατζέντηδες και το προσωπικό που εργάζονται ακούραστα για τους καλλιτέχνες τους και αρνούμαι να μείνω παθητικά αμέτοχη», τόνισε.
Η τραγουδίστρια, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Κέιλι Ρόουζ Άμστατζ, κατέληξε υπογραμμίζοντας τη θέση της για το πώς θα πρέπει να λειτουργεί η εκπροσώπηση στον χώρο της μουσικής: «Οι καλλιτέχνες αξίζουν εκπροσώπηση που να ευθυγραμμίζεται με τις αξίες τους και να στηρίζει την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά τους». Όπως σημείωσε, «η απόφαση αυτή αντικατοπτρίζει την πεποίθησή μου ότι ουσιαστική αλλαγή στη βιομηχανία μας απαιτεί λογοδοσία και ηγεσία που να εμπνέει εμπιστοσύνη».
Ο ίδιος ο Γουάσερμαν έχει εκδώσει δημόσια δήλωση στην οποία αναφέρει ότι «μετανιώνει βαθιά» για την αλληλογραφία με τη Μάξγουελ, υποστηρίζοντας ότι αυτή έγινε «πριν γίνουν γνωστά τα εγκλήματά της», ενώ τονίζει ότι «δεν είχε ποτέ προσωπική ή επιχειρηματική σχέση» με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι συμμετείχε μία φορά σε ανθρωπιστικό ταξίδι το 2002, ως μέρος αποστολής με την Clinton Foundation, χρησιμοποιώντας το αεροσκάφος του Έπσταϊν, προσθέτοντας ότι λυπάται για οποιαδήποτε σύνδεση με εκείνους. Μετά τις αποκαλύψεις, έχουν καταγραφεί δημόσιες πιέσεις/εκκλήσεις (και από πολιτικούς παράγοντες στο Λος Άντζελες) να αποχωρήσει από την ηγεσία του LA28, ενώ στην αγορά του entertainment αρκετοί καλλιτέχνες επανεξετάζουν τη συνεργασία τους με εταιρείες που σχετίζονται με την υπόθεση.
H εμπλοκή του Κέισι Γουάσερμαν στην υπόθεση ΈπσταϊνΟ Κέισι Γουάσερμαν (ιδρυτής και CEO του Wasserman Group και επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής LA28) βρέθηκε στο επίκεντρο μετά τη δημοσιοποίηση νέου πακέτου κυβερνητικών εγγράφων που συνδέονται με την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν. Στα έγγραφα αυτά περιλαμβάνονται email του 2003 μεταξύ του Γουάσερμαν και της Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία έχει καταδικαστεί για sex trafficking και είχε στενή σχέση με τον Έπσταϊν. Τα μηνύματα περιγράφονται από μεγάλα ΜΜΕ ως φλερτ/υπονοούμενα, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στον χώρο του θεάματος και συζητήσεις για το κατά πόσο η θέση του Γουάσερμαν σε κορυφαίους θεσμικούς ρόλους είναι συμβατή με την εικόνα που θέλουν να προβάλλουν οργανισμοί και συνεργάτες.
Ο ίδιος ο Γουάσερμαν έχει εκδώσει δημόσια δήλωση στην οποία αναφέρει ότι «μετανιώνει βαθιά» για την αλληλογραφία με τη Μάξγουελ, υποστηρίζοντας ότι αυτή έγινε «πριν γίνουν γνωστά τα εγκλήματά της», ενώ τονίζει ότι «δεν είχε ποτέ προσωπική ή επιχειρηματική σχέση» με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι συμμετείχε μία φορά σε ανθρωπιστικό ταξίδι το 2002, ως μέρος αποστολής με την Clinton Foundation, χρησιμοποιώντας το αεροσκάφος του Έπσταϊν, προσθέτοντας ότι λυπάται για οποιαδήποτε σύνδεση με εκείνους. Μετά τις αποκαλύψεις, έχουν καταγραφεί δημόσιες πιέσεις/εκκλήσεις (και από πολιτικούς παράγοντες στο Λος Άντζελες) να αποχωρήσει από την ηγεσία του LA28, ενώ στην αγορά του entertainment αρκετοί καλλιτέχνες επανεξετάζουν τη συνεργασία τους με εταιρείες που σχετίζονται με την υπόθεση.
