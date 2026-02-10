Ο Μαρκ Άντονι απάντησε για τον προκλητικό χορό της Βικτόρια Μπέκαμ στον γάμο του γιου της, Μπρούκλιν
Ο τρόπος που παρουσιάζεται δεν είναι καθόλου η αλήθεια, είπε ο τραγουδιστής
Για όσα συνέβησαν στον γάμο του Μπρούκλιν Μπέκαμ και της Νίκολα Πελτζ, μετά από όσα κατηγόρησε τους γονείς του ο 26χρονος, απάντησε ο Μαρκ Άντονι.
Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ σε μακροσκελείς αναρτήσεις που είχε κάνει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram είχε δηλώσει πως ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ προσπαθούσαν να ελέγξουν τη ζωή του και να τον χωρίσουν με την ηθοποιό, γι' αυτό και δεν επιθυμεί πλέον να έχει επαφές μαζί τους. Ως παράδειγμα για τη συμπεριφορά τους είχε φέρει και το γεγονός πως η μητέρα του ανέβηκε να χορέψει στη σκηνή στον γάμο του, και μάλιστα προκλητικά, την ώρα που θα έπρεπε να χορεύει ο ίδιος με τη σύζυγό του.
Ο τραγουδιστής, λοιπόν, ο οποίος βρισκόταν στον γάμο, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου μίλησε στο The Hollywood Reporter και χαρακτήρισε τη διαμάχη της οικογένειας «εξαιρετικά δυσάρεστη», ενώ δήλωσε ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται «απέχει πολύ από την αλήθεια».
Συγκεκριμένα, ο Μάρκ Άντονι είπε: «Δεν έχω τίποτα να πω για όσα συμβαίνουν με την οικογένεια. Είναι μια υπέροχη, υπέροχη οικογένεια. Τους γνωρίζω από πριν γεννηθούν τα παιδιά. Είμαι νονός του Κρουζ. Είμαι πολύ κοντά στην οικογένεια. Αλλά δεν έχω τίποτα να πω για ό,τι συνέβη εκεί. Είναι εξαιρετικά δυσάρεστο το πώς εξελίσσεται — όμως ο τρόπος που παρουσιάζεται δεν είναι καθόλου η αλήθεια».
Το όνομα του Μαρκ Άντονι ακούστηκε όσο η διαμάχη ξεδιπλωνόταν, καθώς ο χορός της Βικτόρια Μπέκαμ που δυσαρέστησε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ ξεκίνησε όταν ο τραγουδιστής προσκάλεσε «την πιο όμορφη γυναίκα στην αίθουσα απόψε» να τον συνοδεύσει, και αντί να σηκωθεί η νύφη, σηκώθηκε η Βικτόρια. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η Νίκολα Πελτζ ενοχλήθηκε πολύ και αποχώρησε από την αίθουσα κλαίγοντας.
Marc Anthony Reacts to Brooklyn Beckham Family Feud https://t.co/dhWNHDNonV pic.twitter.com/R6PcMUEzSV— E! News (@enews) February 10, 2026
