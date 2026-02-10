Αντζελίνα Τζολί: Με αστραφτερό φόρεμα στην πρεμιέρα της ταινίας «Couture»
Αντζελίνα Τζολί: Με αστραφτερό φόρεμα στην πρεμιέρα της ταινίας «Couture»
H ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ημιδιάφανη δημιουργία Givenchy
Με ένα εντυπωσιακό, αστραφτερό φόρεμα εμφανίστηκε η Αντζελίνα Τζολί στην πρεμιέρα της ταινίας «Couture» στο Παρίσι.
Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στο κόκκινο χαλί, επιλέγοντας μια δημιουργία Givenchy: ημιδιάφανο φόρεμα, διακοσμημένο με παγιέτες, που άφηνε διακριτικά ακάλυπτα σημεία του σώματός της. Το ρούχο είχε ασύμμετρο τελείωμα, καθώς και κρόσσια από χάντρες. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με μαύρες γόβες και κοσμήματα Garatti, συγκεκριμένα ένα δαχτυλίδι με πράσινο διαμάντι 15 καρατίων και ασορτί σκουλαρίκια.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην ταινία στον ρόλο της Μαξίν Γουόκερ, μιας σκηνοθέτιδας που λαμβάνει διάγνωση καρκίνου του μαστού, ενώ εργάζεται για μεγάλο οίκο μόδας, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Παράλληλα, η ταινία αφηγείται την πορεία ενός μοντέλου και ενός makeup artist, που προσπαθούν να καθιερωθούν στον απαιτητικό χώρο της μόδας.
Η κινηματογραφική παραγωγή περιλαμβάνει έντονα στοιχεία μόδας, με το τρέιλερ να προαναγγέλλει σκηνές από πασαρέλες, αλλά και το εμβληματικό κλιμακοστάσιο του οίκου Chanel στη Rue Cambon, το οποίο οδηγεί στο ιδιωτικό διαμέρισμα της Κοκό Σανέλ. Η σκηνοθέτιδα της ταινίας, Αλίς Βινοκούρ, είχε πλήρη πρόσβαση στα ατελιέ, τα εργαστήρια και τους χώρους του οίκου Chanel, κάτι που σπάνια παραχωρείται σε κινηματογραφικές παραγωγές.
>Δείτε το τρέιλερ
Η Αντζελίνα Τζολί έχει και προσωπική σχέση με τον χώρο της μόδας, καθώς το 2023 ίδρυσε το brand Atelier Jolie, το οποίο λειτουργεί ως συλλογικότητα καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο και, όπως έχει δηλώσει, στοχεύει στη βιωσιμότητα και στην αμφισβήτηση της υπερκατανάλωσης.
Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στο κόκκινο χαλί, επιλέγοντας μια δημιουργία Givenchy: ημιδιάφανο φόρεμα, διακοσμημένο με παγιέτες, που άφηνε διακριτικά ακάλυπτα σημεία του σώματός της. Το ρούχο είχε ασύμμετρο τελείωμα, καθώς και κρόσσια από χάντρες. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με μαύρες γόβες και κοσμήματα Garatti, συγκεκριμένα ένα δαχτυλίδι με πράσινο διαμάντι 15 καρατίων και ασορτί σκουλαρίκια.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην ταινία στον ρόλο της Μαξίν Γουόκερ, μιας σκηνοθέτιδας που λαμβάνει διάγνωση καρκίνου του μαστού, ενώ εργάζεται για μεγάλο οίκο μόδας, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Παράλληλα, η ταινία αφηγείται την πορεία ενός μοντέλου και ενός makeup artist, που προσπαθούν να καθιερωθούν στον απαιτητικό χώρο της μόδας.
Η κινηματογραφική παραγωγή περιλαμβάνει έντονα στοιχεία μόδας, με το τρέιλερ να προαναγγέλλει σκηνές από πασαρέλες, αλλά και το εμβληματικό κλιμακοστάσιο του οίκου Chanel στη Rue Cambon, το οποίο οδηγεί στο ιδιωτικό διαμέρισμα της Κοκό Σανέλ. Η σκηνοθέτιδα της ταινίας, Αλίς Βινοκούρ, είχε πλήρη πρόσβαση στα ατελιέ, τα εργαστήρια και τους χώρους του οίκου Chanel, κάτι που σπάνια παραχωρείται σε κινηματογραφικές παραγωγές.
>Δείτε το τρέιλερ
Η Αντζελίνα Τζολί έχει και προσωπική σχέση με τον χώρο της μόδας, καθώς το 2023 ίδρυσε το brand Atelier Jolie, το οποίο λειτουργεί ως συλλογικότητα καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο και, όπως έχει δηλώσει, στοχεύει στη βιωσιμότητα και στην αμφισβήτηση της υπερκατανάλωσης.
Η ίδια έχει μιλήσει δημόσια και στο παρελθόν για την εμπειρία της με τον καρκίνο του μαστού. Το 2013 υποβλήθηκε σε προληπτική διπλή μαστεκτομή και, δύο χρόνια αργότερα, σε αφαίρεση ωοθηκών και σαλπίγγων, έπειτα από ιατρικές εκτιμήσεις που ανέφεραν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Η μητέρα της, Μαρσελίν Μπερτράν, είχε χάσει τη ζωή της από καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών.
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image / AP
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image / AP
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα